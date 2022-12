Argentina campeón: Diego Leuco cumplió su promesa y se cambió el look en vivo

escuchar

Este domingo la selección argentina logró un nuevo hito al conseguir la tercera Copa del Mundo para el país, frente a esto miles de argentinos se vieron comprometidos a cumplir las más alocadas promesas que le realizaron a las energías superiores si se cumplía el objetivo. Uno de ellos fue el periodista Diego Leuco, quien demostró que tiene palabra, se cambió de look en vivo y se hizo un tatuaje.

El periodista de Telenoche (El Trece) acudió esta mañana al programa radial que conduce en LuzuTV mediante YouTube. Allí reveló cuál era su promesa y por qué era momento de cumplirla. Ante miles de espectadores, Leuco se animó a tatuarse las tres estrellas que simbolizan los campeonatos del mundo que Argentina ganó (1978, 1986 y 2022). Además, se cortó el pelo y se tiñó una parte con los colores de la bandera albiceleste, similar a Emiliano “Dibu” Martínez.

Diego Leuco cumple su promesa mundialista (Fuente: Instagram/@ dieleuco)

Durante la transmisión del noticiero nocturno, Leuco suele mostrar una imagen más seria y tenaz, pero en el programa matutino se deja ver más relajado. Fue en ese contexto y ante miles de espectadores virtuales que accedió a cumplir con su promesa. Primero entregó uno de sus brazos y un tatuador profesional dibujó tres estrellas con un marco en color negro.

Mediante su cuenta de Instagram, Leuco posteó una serie de imágenes y videos sobre el proceso en el que cumplió con su promesa y escribió: “Somos campeones. Y en ‘Antes que Nadie’ cumplimos todas las promesas en vivo. Tatuaje y tintura en vivo”. De inmediato aquella publicación superó los 40.000 Me Gusta y recibió mensajes en la caja de comentarios como: “Es lo menos que podían hacer”; “Mortal Diego, recuerdo imborrable. Tricampeones” y “Me voy a hacer el mismo”.

Diego Leuco cumplió su promesa y se cambió el look en vivo (Instagram/@dieleuco)

De esta manera, Leuco, quien prometió en un momento frente a sus amigos que si Argentina se llegaba a levantar la Copa del Mundo y se convertía en campeona se tatuaría el brazo derecho, cumplió. En tanto, sus compañeros del estudio radial también respetaron sus acuerdos y se tiñeron el pelo.

Diego Leuco y Sofía Martínez protagonizaron un tierno cruce al aire: “Te amo y te extraño”

A pesar de cumplir con su promesa mundialista, existe una persona a la Diego Leuco extraña mucho. Debido al Mundial de Qatar, su novia Sofía Martínez, también periodista, viajó al país asiático para cubrir el desarrollo del campeonato. Sin embargo, días antes del partido final, el hijo de Alfredo Leuco manifestó su orgullo por ella en vivo y la cronista le dedicó un sentido mensaje.

Luego del partido frente a Croacia, la periodista, quien tuvo la oportunidad de entrevistar a Lionel Messi de manera más relajada, más tarde brindó una charla exclusiva con Leuco y con Luciana Geuna para Telenoche. Tras contar su experiencia con el 10, Martínez le dedicó un saludo a su novio en directo: “Lo que le digo todos los días, hablamos mucho por teléfono por suerte y para mí es un cable a tierra importantísimo”.

“Para mí la felicidad cuando es compartida es mucho más zarpada, y tengo el placer, el gusto y la suerte de compartirla con alguien que se pone igual de feliz que yo cuando me pasan cosas buenas. Y que dice cosas mías que ni yo las creo y que él me las hace creer con mucho amor y que poder compartirlo con él es increíble y obvio que es un sueño estar acá, pero para festejar este Mundial, festejarlo con él y poder darle un abrazo que hace mucho no lo puedo hacer, te extraño y te amo”, concluyó Martínez.

LA NACION