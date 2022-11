El reproche de Juana Viale a Diego Leuco que generó un incómodo momento: “Es la segunda vez”

escuchar

El domingo se emitió una nueva edición de Almorzando con Juana (eltrece) y la nieta de Mirtha Legrand recibió en su mesa a Dolli Irigoyen, Jonás Gutiérrez, al cantante de La Mosca, Guillermo Novellis, a Cristian Ritondo y a Diego Leuco. Sin embargo, fue precisamente con su colega del canal con quien vivió un tenso momento en medio del programa que sorprendió a todos. El periodista tuvo una actitud que molestó a Juanita Viale y ella se lo hizo saber delante de las cámaras.

La situación se dio en plena comida mientras debatían sobre Lionel Messi y la ilusión por la selección argentina de cara al debut en el Mundial de Qatar, que este martes resultó en un revés. Sin embargo, mientras la conductora tenía la palabra, fue interrumpida por un sonido que la desconcertó. ¿Qué sucedió? El celular del periodista comenzó a sonar en medio del almuerzo. “Pero Dios mío”, masculló Diego, mientras se apuraba en apagarlo. No obstante, el sonido ya lo había delatado.

Sin ocultar su opinión al respecto, Juanita le dijo, medio en serio y medio entre risas: “Es la segunda vez. La tercera te cobro seis packs de birra”. El conductor de Antes que nadie (LuzuTV) quiso aclarar la situación, pero rápidamente y sin vueltas, el cantante de La Mosca le reprochó: “Ponelo en silencio, papá”. Ante esto, Leuco se justificó y explicó: “Está en silencio, pero son las alarmas”.

Diego Leuco fue retado en vivo por Juana Viale

Esto último no pasó inadvertido para Juanita, quien, fiel a su estilo, y por qué no al de su abuela también, quiso saber más sobre el tema. “¿Alarma de qué? ¿Qué tenías? A ver contame”, insistió sin reparos. “Tengo reuniones generalmente a esta hora durante la semana, entonces el fin de semana me suena y… el fin de semana me suena, me queda de la semana”, explicó Diego.

Pero, sin perder oportunidad, Viale puso sobre la mesa otra posibilidad respecto al motivo de las alarmas: “O por el cambio horario, para hablar por teléfono con Qatar, con tu chica, que está allá”. Con una pícara sonrisa en el rostro, su invitado aseguró que se trataban de las reuniones de Telenoche (eltrece) que tienen siempre a esa hora.

“Me esquivaste...”, le reprochó Juanita, en referencia a su comentario sobre Sofía Martínez, pareja de Leuco, quien se encuentra en Medio Oriente haciendo la cobertura del Mundial. “No es tan fácil hablar con Qatar”, justificó el periodista con respecto a la diferencia de seis horas. “Yo voy la semana que viene, por una semana, salgo el martes”, contó.

Diego Leuco está en pareja con la periodista deportiva Sofía Martínez instagram @dieleuco

“Vas a hacer notas o a visitar a corazón”, lo interrogó la nieta de “La chiqui”, a lo que él respondió que el viaje era por motivos laborales. Si bien comentó que la idea era verse con su pareja, no sería tan sencillo, sobre todo por cuestiones de agenda. “Lo pensamos de verdad. Es re loco, pero ella tiene como cuatro programas por día y yo tres”, sostuvo y remarcó que por la diferencia de horario, su noticiero saldrá a las dos de la mañana de allá.

Si bien Leuco comentó que tanto el cómo Sofía estarán en la misma ciudad, aseguró que no será fácil coincidir, pero que de igual manera van a hacer todo lo posible para verse.

