¿Saliendo o de novios? Diego Leuco dio detalles sobre su relación con Sofía Martínez

Luego de blanquear su relación con la periodista deportiva Sofía Martínez, Diego Leuco dio más detalles del vínculo y habló de la relación que están comentando.

La confirmación había llegado el último viernes, luego de que el periodista publicara una foto juntos en su cuenta de Instagram. Horas después, conversó con Agarrate Catalina (La Once Diez) y explicó en profundidad la relación.

En primer lugar, aclaró que con Sofía “están de novios”. Al ser consultado por la elección de la palabra para calificar el vínculo, Leuco profundizó: “Viste cuando uno de golpe uno empieza a estar con alguien mucho y ya hace cosas de pareja, de salir a comer, ir al cine, de estar juntos”.

Además, reveló que por el momento no están conviviendo y que la palabra para definir la relación no le parecía importante. A pesar de esto, sí remarcó que están en una etapa posterior a la de salir: “La palabra a mí me da igual, pero iba a decir: ‘Estamos saliendo’ y me pareció poco”.

Diego Leuco habló de su relación con la periodista Sofía Martínez instagram @sofimmartinez

Por otro lado, también le preguntaron sobre la profesión que comparten ambos y cómo eso influyó al momento de empezar a salir. “Se habla mucho de eso, pero yo creo que pasa en todos los trabajos, uno conoce a la gente en el ambiente donde más tiempo pasa”, respondió a la vez que también citó ejemplos de médicos y abogados. En esa misma línea, dio una contundente declaración sobre su nueva pareja: “Me gusta también porque admiro lo que hace”.

Leuco recordó que el primer contacto que tuvo con la periodista deportiva fue cuando ella salió por teléfono en su programa. También comentó que ya venía siguiendo su trabajo: “Yo ya la conocía y me gustaba mucho su laburo. Hablamos por los Juegos Olímpicos que ella cubrió y la saqué por teléfono en la radio”.

El posteo que había compartido Diego Leuco instagram @dieleuco

Por último, el protagonista definió a Martínez como “la gran aparición del último año” en el ámbito del periodismo deportivo. “Está haciendo una carrera increíble y a mí lo primero que me llamó la atención fue lo bien que hacía su laburo”, cerró.

Aunque en su publicación Leuco no había usado palabras para blanquear la relación, incluyó un emoji de corazón en el pie del posteo y subió una foto de un momento íntimo entre ambos que no dejó dudas. En los comentarios, tanto compañeros como suyos como periodistas de distintos rubros se mostraron contentos por la noticia.