Polémica en Luzu TV: el descargo de Flor Torrente tras hablar de sexo sin consentimiento en el programa de Diego Leuco

Un fragmento de Antes que nadie, el programa que conduce Diego Leuco en Luzu TV, se viralizó en las últimas horas y generó un extenso debate en las redes sociales. Flor Torrente lanzó una pregunta como disparador para contar una experiencia personal, pero los usuarios la criticaron con dureza y la actriz terminó emitiendo un fuerte descargo a través de Instagram.

Todo comenzó con un recorte que hizo una usuaria de Twitter en donde se escucha claramente a Torrente. “¿Alguna vez tuvieron sexo dormidos?”, preguntó y sorprendió a sus compañeros. “Te despertás en el medio, no te despiertan, así como que de pronto te despertaste teniendo sexo”, precisó la hija de Araceli González ante los gestos atónitos de sus colegas. Además, reveló que ella sí tuvo esa experiencia y la describió como “espectacular”. Como si fuera poco, dijo que lo hizo “más de una vez”.

La charla sobre sexo sin consentimiento en el programa de Diego Leuco

“Muy bueno, pero pará, ¿fue una decisión del otro? ¿Los dos dormían?”, repreguntó Leuco sorprendido. “No, no, dormidos y despertarse”, insistió Torrente. “Guau, no, nunca me pasó”, admitió el periodista.

“Hay un libro que se llama Diario de los sueños y habla de...”, comenzó a explicar Flor, pero el conductor del programa la interrumpió para hacer una broma que desató las carcajadas de todos los presentes: “Hay un libro de Yayo que se llama Ponela dormido”.

Nico Ochiatto, el creador de Luzu TV, tomó el micrófono y sostuvo: “No entiendo, ¿cómo coordinás?”, le preguntó a Flor. “No, no sé, sucede”, respondió ella. “¿Espontáneo? Pero estoy durmiendo”, dijo el ex Combate y antes de poder continuar con el debate, Leuco lo frenó: “Pará, voy a hacer una pregunta para tirarla a la tribuna fuerte, pero el otro día vi que había gente debatiéndolo y me pareció divertido”.

“¿Estás seguro?”, lo interrogó Ochiatto previendo que se podía venir un tema polémico. “Sí. De última, ya saben, yo Nico Ochiatto me banco lo que digo”, le contestó Leuco con ironía y desarrolló su idea. “¿Viste que está como la fantasía -a mí nunca me ha pasado- de que te despierten con sexo oral? A mí nunca me pasó, pero hay algunos que dicen que eso es abuso, acoso. Porque no hay consentimiento, vos no sabés si la persona quiere”, dijo.

Flor Torrente generó polémica con una pregunta en Luzu TV (Foto: Captura de video)

“Bueno, si es tu pareja, ¿no?”, indicó Cande Molfese, co-condutora ciclo. “¿Y si no quiere?”, repreguntó Leuco. “¿Si es tu pareja vale todo?”, insistió. “Es que si es tu pareja, sí”, sostuvo la ex Disney y varios en el estudio se manifestaron de acuerdo con esa respuesta.

Por su parte, la usuaria de Twitter que publicó el polémico fragmento del programa, remarcó: “En Luzu pasó esto y es necesario visibilizarlo: tener sexo sin consentimiento (por ejemplo, estando dormida) siempre es abuso, siempre es violación, así sea tu pareja, tu novio, tu marido o alguien con quien tuviste sexo consentido cinco minutos antes”, aseveró @mechipazortiz.

Y en su segundo tuit, agregó: “Para los que dicen que está fuera de contexto, les dejo el link al canal de YouTube. Y aclaro: no tengo absolutamente nada en contra de Luzu, no los consumo. Sí repudio esa charla”.

“‘Si es tu pareja vale todo’, qué peligro”, reflexionó una usuaria. “El sexo sin consentimiento expreso o tácito es abuso. No importa si estás en una relación de pareja o no”, sostuvo otra. “Urgente, periodistas como perspectivas de género en ese antro, Nico Ochiatto”, reclamó una tercera. “Me sorprende como todos decían ‘muy bueno’. ¿Tan normalizado tienen el abuso?”, se preguntó una cuarta.

Polémica en Luzu TV: el descargo de Flor Torrente

Ante la ola de críticas, Flor Torrente utilizó su cuenta de Instagram para publicar un fuerte descargo y dejar en claro que no está de acuerdo “de ninguna manera” con el sexo sin consentimiento.

El descargo de Flor Torrente tras hablar de sexo sin consentimiento en el programa de Diego Leuco (Foto: Captura de Instagram)

“Aquí mi aclaración”, escribió en el epígrafe de la publicación. “Días atrás conté en la radio una experiencia que tuve hace muchos años, que generó dudas respecto a mi postura sobre la importancia del consentimiento a la hora de tener sexo. Quiero aclararlo: de ninguna manera estoy de acuerdo con el sexo sin consentimiento”, aseguró.

“Soy consciente de que: tocar, besar o penetrar a otra persona sin que sea consentido significa un abuso, cualquiera sea el contexto. Soy 100 por ciento consciente de que no es no”, cerró el comunicado.