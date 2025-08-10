Argentina, no lo entenderías: Milei deja los insultos, Mendoza denuncia a un pato y el juez corre más lento que la Justicia

Para los que andaban distraídos, finalmente Javier Milei dijo que deja los insultos y quiere debatir ideas. Así que ya no se escuchará más cosas como “mandriles”, “ensobrados” y otros tantos vocablos que resonaron en los últimos meses.

Mientras tanto, el país no se detiene. En Mendoza, los vecinos denunciaron a un pato ante la Justicia por morder a un perro; en Neuquén, un intendente inauguró una señal de contramano y en Buenos Aires, los bomberos tuvieron que montar un operativo de emergencia por un gato en un árbol.

En paralelo, pasan cosas tragicómicas: a un juez de la Corte Suprema de Santa Fe le robaron el celular y tuvo que correr al ladrón él mismo.

Ay, ay, ay...

