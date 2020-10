Viviana Canosa discutió con Pablo Caruso respecto al descargo de Diego Maradona, luego de que el futbolista respondiera a los dichos de Mauricio Macri Crédito: Captura de pantalla / elnueve

14 de octubre de 2020 • 16:35

En una nueva emisión de su ciclo Nada personal, Viviana Canosa y sus panelistas abordaron distintos temas de actualidad. En el programa de este martes en elnueve, analizaron el rol del Nodio, la marcha anti Gobierno, la entrevista de Mauricio Macri y la comparación con Diego Maradona. En el debate, la conductora se cruzó con el periodista más cercano al oficialismo, Pablo Caruso, con un gesto muy particular.

Cabe recordar que, a comienzos de esta semana, Macri brindó una entrevista a Joaquín Morales Solá que generó una gran polémica, no solo en el ámbito político sino también en lo deportivo: el expresidente dijo que tuvo que tomar la decisión de echar a Maradona durante su gestión.

A partir de esto, en Nada personal retomaron el momento en que Macri habló del técnico de Gimnasia y reprodujeron parte de la entrevista: "En Boca tuve que hacer algo durísimo: sacar a Maradona. Hoy está el mismo desafío en el peronismo, separar a Cristina Fernández de Kirchner, a la irracionalidad. Necesitamos un peronismo racional". Con la osadía que la caracteriza, Canosa aprovechó la oportunidad para polemizar con su colega Caruso y, para enfatizar su punto, agarró el bastón del invitado de la velada, Diego Guelar.

"Che, pregunta respecto de la valentía de echar a Diego Armando Maradona, ¿no vamos a poner el mensaje en el que desmiente al expresidente?", consultó Caruso. "Ponelo porque acá tenemos todas las voces. Es muy largo, casi un testamento. Te lo leo como Maradona, no terminamos ni mañana", le contestó la conductora. Javier Lanari, otro de los panelistas, comenzó a leer el posteo del futbolista en su cuenta de Instagram y dijo: "Yo le pido al pueblo argentino que apoye a este gobierno. Eso es lo más importante que pone y bueno, después cuenta un poco la historia". Indignado por la omisión del resto del descargo, que hacía referencia a la gestión del macrismo, Caruso manifestó: "No, eso no es lo más importante que pone, no seas bravo Javi, que se te note menos. Dejame leerlo a mí".

"Hay que leerlo porque Caruso quiere que lo leamos'', intervino Canosa. Caruso tomó la palabra y procedió a leerlo, hasta que la conductora volvió a interrumpir y aclaró: "Esto, igual, no lo escribió Maradona ni en pedo". Finalmente, cerró el intercambio con el bastón de Guelar en sus manos y un acting humorístico.