Artistas para ver: Lobisön

Lobisön editó su primer EP en casete

Lobisön desafía y de algún modo transmuta el concepto de estas páginas. Si hablamos de artistas "nuevos", este cuarteto debutó hace menos de un año, precisamente dos semanas antes que se decretara el estado de aspo nacional. Es decir, solo tocó en vivo una vez. Check. Sin embargo, es poco probable que alguno de los aturdidos asistentes a ese show del 6 de marzo haya confundido a ninguno de estos músicos con una "cara nueva".

La leyenda contemporánea y urbana de Lobisön se inicia con el encuentro de cuatro prontuarios pesados: Jeremias Stutz (ex Sick Porky), en voz y guitarra; Alfredo Felitte (Taura, Ararat, Elio & Thee Horribles), en batería; Franco Morresi (Satan Dealers, Bombas de Amor, TV Hijacks), en guitarra; y Marcelo Di Paola (The Tormentos, Killer Dolls), en bajo. Caras de muchas cosas menos de novatos. Viejos conocidos de grupos notables y escenas diferentes, con algo fuerte en común: un perfil melómano virado hacia el costado más maduro, denso y heavy del espectro musical. No por nada aquel debut ocurrió en Club V, la esquina más madura-densa-heavy de Villa Crespo.

"Jeremías fue el que nos juntó, el reclutador de Brigada A -referencia Di Paola, como para despejar cualquier tipo de duda generacional-. El plan era hacer rock con influencias de bandas escandinavas, hard-rock de los setenta, Detroit y garage. Y todos entendimos todo desde el comienzo".

El destructor es su primer EP, editado en. ¡casete!, vía Manicomio Discos, aunque también disponible en plataformas intangibles. Sus cinco temas (mención de honor para "Traidor" y el que da título a la cinta) confirman los puntos vulnerables de la bestia nocturna: Turbonegro, Hellacopters, Black Sabbath, Radio Birdman, por qué no Riff. Ejecutados por expertos, pero con la frescura de un estreno y esa pátina novedosa de lo que tiene sus años pero ha vibrado demasiado tiempo por debajo del radar.

"Fue horrible debutar y no volver a tener sexo. Pero, bueno, es lo que le pasó a todo el mundo, ¿no?", dice Di Paola, el bajista licántropo, mientras se lame las heridas aguardando que cambie la Luna para volver a escena.

