Aseguran que el padre de Tini les tiró piedras a los periodistas: el video de la polémica

El escándalo que gira en torno a Tini Stoessel sumó un nuevo capítulo este viernes, cuando los periodistas se acercaron a la casa de Alejandro Stoessel, quien no habría reaccionado de la mejor manera. Aunque desde el lado del padre de la Triple T negaron que esto sea cierto un ataque a la prensa, circuló un video que demostró lo contrario.

El momento en el que el video delata el rostro de Stoessel (Foto: Captura TV)

Desde el ciclo Primicias YA (América TV) emitieron las imágenes que dieron cuenta de que efectivamente era Stoessel quien estaba arrojando piedras a los cronistas. Minutos después, Mariana Muzlera, madre de la intérprete de “Miénteme”, recurrió a su cuenta de Instagram y no se guardó nada.

Con una captura de la cámara de seguridad de su casa, en la que se vio a un hombre, escribió: “Hay un bol*** en la puerta de nuestra casa. Invadiendo nuestra privacidad... Cometiendo un delito que se llama VIOLACIÓN DE DOMICILIO. Vamos a tomar las medidas que correspondan contra este señor, que ya sabemos quién es, y contra el medio o los medios que nuestro abogado nos diga”.

El posteo de Mariana Muzlera que desató una nueva polémica (Foto: Captura Instagram/@mluciamuz)

Luego, Muzlera subió un posteo de X de América TV, el cual mostró el graph de último momento del ciclo DDM donde se ve un tríptico con la cronista fuera de la casa de los Stoessel, las imágenes del momento del piedrazo y Mariana Fabbiani en vivo. “Alejandro Stoessel atacó a la prensa y llamó a la policía” describe el tuit, en el cual ella agregó: “Nefastos”.

La madre de Tini estalló contra los periodistas

El contundente mensaje de la madre de la cantante llegó después de que este viernes le enviara un mensaje a Daniel Ambrosino, quien estaba al aire de Intrusos (América TV). Según leyó el periodista, la mujer le escribió: “Alejandro es el mejor papá del mundo y, como profesional, no creo que haya otro igual. No existe un tipo más honesto; es un tipo impecable, con valores, ética y moral indiscutibles. Lo digo yo, que lo conozco desde los 17 años”.

Mamá de Tini sobre Alejandro Stoessel: "Es el mejor papá del mundo"

En ese sentido, el panelista aclaró que los dichos de Mariana son pese a estar separada del productor. “Lo que está cuidando Mariana acá es su familia, está cuidando a Tini, a su hijo Francisco y, por supuesto, en este caso a Alejandro, con quien se lleva muy bien”, agregó Ambrosino. Y remarcó: “Lo que quiero decir es que por primera vez habla Mariana, la mamá de Tini”.