Fernando Burlando abrió la puerta a una conciliación entre Flor Peña y Nicolás Occhiato

Luego de que Nicolás Occhiato afirmara que el conflicto con Florencia Peña, tras su salida de Luzu TV por la difusión de una noticia falsa, “está judicializado”, Fernando Burlando salió a responder. El abogado de la actriz aclaró que el caso todavía no ingresó formalmente a la Justicia, remarcó que aún existen instancias de conciliación y aseguró que su clienta no desea llegar a juicio. Incluso fue un paso más allá: dijo que le gustaría verla nuevamente en el canal de streaming.

Burlando desmintió a Occhiato: “No está en la Justicia”

El mediático abogado se tomó ayer unos minutos en medio del juicio por la muerte de Maradona para hablar con Marina Calabró y su equipo sobre el enfrentamiento entre Occhiato y Florencia Peña, quien quedó desvinculada de Luzu TV después de anunciar al aire —y corregirse a los pocos minutos— que el padre de Lionel Messi había muerto.

Fue la conductora de América quien abrió la charla y le consultó a Burlando por las declaraciones de Occhiato, quien ayer se limitó a decir que el tema estaba “judicializado”. “Es una noticia también para mí”, se sorprendió el letrado y explicó que no había escuchado las palabras del empresario hasta ese momento. “Hablaré ahora con Flor para ver qué dice y qué opina”.

El representante de Florencia Peña desmintió que Florencia Peña haya hablado de maltrato (Fuente: Captura de pantalla)

Si bien no estaba al tanto de la reacción de Occhiato, Burlando remarcó que el diálogo todavía no está roto y aclaró que el expediente aún no llegó a los tribunales. “No descartamos el diálogo”, expresó. Luego, una vez que escuchó sus declaraciones, aseguró que “fue prudente”. “No se lanzó a una guerra donde expresa que él es el que tiene la razón ni cualquier circunstancia que cierre los diálogos”, destacó enseguida.

Burlando también dejó en claro que, lejos de buscar un enfrentamiento judicial, Peña pretende encontrar una solución consensuada. “Florencia abraza la armonía, siempre evita el conflicto”, dijo. “No descarto la posibilidad de que el diálogo pueda continuar. Esta inicial afirmación de que estaba el tema judicializado... no lo está todavía. Todavía no está en el ámbito de la Justicia porque hay instancias previas que no se cumplieron”, agregó.

En esa línea, Burlando incluso confesó cuál sería, para él, la mejor forma de reparar lo ocurrido: que la actriz regrese a Luzu TV. “A mí me encantaría. Si me preguntás cómo recompongo la situación que vivió Florencia, cómo hago para que ella esté mejor, sobre todo desde el punto de vista personal… el trabajo hace eso”, reflexionó. “Florencia no quiere litigio, no quiere el problema, no desea retirarse así. Todo lo contrario”.

Qué dijo del verdadero conflicto

Nicolás Occhiato habló del escándalo que protagonizó Florencia Peña

Otro de los temas sobre los que fue consultado fue la versión de que existe una grabación de la conversación privada entre Occhiato y Peña que podría derivar en una denuncia por violencia de género. Burlando descartó esa posibilidad y aseguró que la actriz jamás le habló de un episodio de ese tipo. “No me consta que Florencia tenga ese tipo de actitudes. Para nada. Grabar sin el consentimiento una conversación privada es algo de muy mal gusto, es delictivo, es ilegal”, señaló. Además, dejó en claro que ella “jamás” le manifestó haber sufrido violencia durante ese intercambio. “Jamás me lo refirió Flor. Siempre hablamos más que nada de su estado vulnerable, desesperado, después de la gran patinada que pegó”, sostuvo. “Yo lo conozco a Nico. Nada más alejado que faltarle el respeto a una mujer”, enfatizó para descartar de forma definitiva la duda.

Para Burlando, el verdadero punto de conflicto es económico y gira en torno a la indemnización que reclama Peña por el daño a su imagen. “Es el daño y el perjuicio a la imagen. Ese es el conflicto”, explicó. “Siempre uno quiere pagar menos y el otro quiere recibir más. A veces lo tiene que definir un juez y a veces lo pueden definir las personas”. Por eso volvió a insistir en que la prioridad sigue siendo recomponer la relación antes que litigar: “El diálogo siempre es una posibilidad. Siempre”.

La palabra de la Negra Vernaci

Elizabeth Vernaci, que está en Olga y es amiga de Florencia Peña, defendió a la actriz de los ataques que recibió y explicó que lo que le pasó “le puede pasar a cualquiera”. Incluso a ella. “Me parece que ella salió lo más rápidamente posible a pedir disculpas y a hacer todo lo que corresponde en estos casos. Todos nos equivocamos”, le explicó al cronista de Puro Show.

Vernaci señaló que, en el caso particular de la actriz, “siempre hay un ejército de trolls, de gente de nada, que lo único que busca es hacer daño y cancelar al otro”. “La estaban esperando con cuchillo y tenedor”, sintetizó. De todas maneras, no eximió a la actriz de responsabilidad. “Eso no significa que haya estado bien lo que pasó. Ella lo sabe; salió a pedir disculpas y hasta la propia familia de Messi la perdonó y la bancó. Me parece que es un tema del que ya no tendríamos que estar hablando”, sumó.

Marley tampoco continuará en El Show del Verano, el programa que conducía junto a Flor Peña (Foto: Luzu Tv)

La periodista y locutora también tuvo unas palabras en relación con las consecuencias que pagó Peña. “El grave problema de hoy es creer que una equivocación equivale a no tener más posibilidad de trabajar. Esa es una hijaputez absoluta, porque aprender es nuestra meta. El aprendizaje es lo más importante de esta profesión y de cualquier profesión”, sumó.

Por último, antes de despedirse, habló del silencio de Marley sobre la salida de Peña de Luzu TV. “¿Pero por qué todo el mundo tiene que expresarse?”, fue su primera reacción. Luego explicó que “hay cosas que se tienen que hablar en privado”. “Se arreglarán entre ellos. Me parece también un despropósito que todo tenga que pasar por lo mediático. Hay cosas que no pasan por lo mediático, sobre todo cuando son tan internas y de amistades profundas de tantos años. No todo tiene que suceder en público”, cerró.

“Está judicializado”: la palabra de Nico Occhiato

Ayer, apenas volvió de Miami —hacia donde viajó para cubrir algunos de los partidos de la Selección argentina en el Mundial—, Occhiato se refirió por primera vez al conflicto que mantiene con Florencia Peña después de su descargo al aire. “Está judicializado, así que no tengo nada para decir”, respondió tajante ante las cámaras de Puro Show.

Consultado sobre la conversación que mantuvo con Peña después del episodio, el exchico Combate prefirió no dar detalles. “La charla existió después del hecho. Fue una charla que va a quedar en el ámbito de lo privado”, señaló. Cuando le preguntaron si le había dolido la situación, respondió escuetamente: “Lo atravieso”. También evitó referirse al cambio de postura de la actriz luego de aquella conversación inicial.

Ante la consulta sobre si Peña primero había dado a entender que todo estaba bien entre ellos y luego decidió avanzar judicialmente, se limitó a responder con gestos y un escueto: “No lo sé. No tengo mucho para decirte”.

Flor Peña y Nico Occhiato, enfrentados desde la difusión de la fake news (Foto: Instagram/@flor_d_p @nicoocchiato)

“¿Con Marley se encontraron?”, indagó el cronista de eltrece, ya que el conductor de Por el Mundo se encuentra en los Estados Unidos cubriendo la Copa del Mundo. “Sí, sí charlamos allá. La charla prefiero dejarla en el ámbito de lo privado”, aclaró. Sin embargo, el movilero quiso saber algo clave: si Alejandro Wiebe va a continuar en la emisora a pesar de la desvinculación de Peña. “La está rompiendo Ale así que sí, ojalá que sí”, lanzó sin dar detalles. “¿Con Flor creés que se puede llegar a un acuerdo o no tenés ganas?”, arremetió el periodista antes de dejarlo ir. “Prefiero no hablar del tema”, respondió.