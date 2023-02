Polémica por Cupido, la nueva canción de Tini Stoessel: sus similitudes con Ariana Grande y La Mosca

escuchar

El 14 de febrero, conocido como el día más romántico del año, Martina “Tini” Stoessel sacó una nueva canción con un título acorde a la fecha: “Cupido”. Si bien rápidamente sus fanáticos corrieron a reproducirla y a pensar en los ya infaltables challenges, algunos pusieron toda su atención en el videoclip y en la melodía del tema. En ese contexto repararon en que vieron y escucharon algo similar en el pasado y acusaron a la cantante de plagiar tanto a Ariana Grande como al grupo musical La Mosca Tsé-Tsé.

El lanzamiento de la ex Violetta causó una gran expectativa en las redes sociales. Cabe destacar que sus más recientes temas como “Muñeca”, “La Triple T” y “Fantasy” cosecharon millones de reproducciones. Esta semana se estrenó “Cupido”, el single de su nuevo álbum, con el mismo nombre, que estará disponible completo a partir del viernes 17 de febrero.

"Cupido", el videoclip del nuevo tema de Tini Stoessel

Desde su estreno, el videoclip tuvo más de dos millones de reproducciones en YouTube y si bien recibió aplausos, las críticas no faltaron, y el motivo central fue la similitud estética con el trabajo de otra reconocida cantante internacional, Ariana Grande. En Twitter acusaron a Stoessel de plagiar el video de “in my head”, que hizo para Vogue, correspondiente a su álbum “thank u, next”, de 2019.

"in my head" - Ariana Grande

“Literalmente el video de Tini es muy parecido a ‘In my head’ de Ariana Grande no me jodan”, subrayó un usuario de Twitter y adjuntó las pruebas. Los elementos que tomaron los fanáticos para señalar la similitud fueron el espacio blanco donde se grabó, el juego de luces, los planos, y por ejemplo, la secuencia de las flechas negras. Todo esto también estuvo presente, o de manera muy parecida, en el video de la cantante norteamericana.

Pero eso no fue todo, sino que los fans también repararon en que Tini usó en gran parte del video un vestuario negro, mismo color que Grande, y bucaneras altas, e incluso hizo poses y expresiones faciales similares. Esto generó indignación entre el público que no dudó en manifestarlo en las redes sociales de manera tajante.

“Nunca termino de entender por qué hacen estas cosas. ¿Subestiman tanto al público? Y son tan poco inteligentes como para, no sé… ¿Cambiarle el color al fondo por lo menos? No me la dejes tan obvia. Tini (2023) / Ariana Grande (2019)”, sostuvo un usuario de la red social. Incluso otros abrieron el debate: “¿Qué piensan sobre las acusaciones de plagio hacia Tini con su nuevo video (similar) al de ‘In my head’ de Ariana Grande?”.

Pero, para mala suerte de la intérprete de “Carne y hueso”, las acusaciones no terminaron ahí, porque los seguidores no solo encontraron similitudes entre su reciente estreno y el que hizo Ariana Grande en 2019, sino que también agudizaron el oído y percibieron que algunos fragmentos de la melodía sonaban muy parecidos a los de un ícono de la música nacional, “Yo te quiero dar”, que estrenó La Mosca Tsé-Tsé hace más de dos décadas.

“Che, es igual al tema de La Mosca”, sostuvo un tuitero y compartió el fragmento donde Tini canta “y yo te extraño, te extraño por la noche, la noche me hace daño, yo todavía te extraño”, comparándolo con la parte en la que el grupo dice: “Todos los días hueveando en esa esquina tomando porquerías para sentirte bien”.

Además, encontró otra similitud melódica entre el tema más reciente de Stoessel y el que lleva más de 20 años de reproducción. Para él, la parte donde “dicen que un clavo siempre saca a otro clavo, pero este amor esclavo es difícil de olvidar”, se escucha parecido a “las alegrías que alguna vez tuviste, se fueron por el caño y nadie te avivó”.

Indignación en las redes con TINI porque robó a mano armada el video de Ariana Grande y una canción de La Mosca, con su nuevo tema. pic.twitter.com/zOmI2vC2aC — Real Time 📈 (@RealTimeRating) February 15, 2023

Estas cuestiones no pasaron inadvertidas en las redes y los memes y comentarios al respecto se hicieron eco: “Tini dijo ‘bueno pa mezclamos dos cosas que ya existen, que no tengan nada que ver tipo la mosca y Ariana Grande y decimos que es un tema’”; “Tini hizo un tema con un ritmo que le robó a La Mosca, un videoclip que le robó a Ariana Grande y se lo dedicó a un novio que le robó a Cami Homs. Nadie está a salvo”.

