Revelan la lapidaria frase que dijo Mauro Icardi al ver a Wanda Nara con Sebastián Yatra en Río de Janeiro

Cuando a simple vista todo parecía indicar que, tras largos meses de idas y vueltas, indirectas y posteos en las redes, las cosas se calmaron un poco entre Wanda Nara y Mauro Icardi, otra bomba volvió a estallar y sumó un nuevo capítulo a esta historia. El fin de semana ella viajó a los carnavales de Río de Janeiro, donde se encontró con Sebastián Yatra: allí se los vio muy juntos y hasta compartieron posteos y regalos. Sin embargo, un gesto de la mediática en las redes habría despertado la furia de su exmarido en un día importante para él.

La relación entre Nara e Icardi comenzó en medio de una polémica, puesto que él fue compañero de club de Maxi López, primer marido de ella. Pese a eso, apostaron al amor, se casaron y formaron una familia ensamblada, durante los últimos años, la historia se volvió un verdadero escándalo, luego de que apareciera en escena como tercera en discordia Eugenia ‘La China’ Suárez.

Si bien todo parecía indicar que Wanda le había dado una nueva oportunidad a Mauro, eso no pasó. En el último tiempo ella se encargó de decir que está soltera, y él no se rinde e intenta reconquistarla.

Si bien Wanda Nara aseguró que está sola, las idas y vueltas con Mauro Icardi no cesan (Foto: Instagram @mauroicardi)

Recientemente, la mediática voló a Turquía para que sus hijas se reencontraran con el futbolista y pasaran unos días en familia en Milán, Italia. Ella emprendió el regreso y, tras una visita express en Buenos Aires, armó las valijas y viajó con Zaira Nara a los carnavales en Río de Janeiro. Allí coincidió con Sebastián Yatra y la buena onda entre ellos fue evidente, tanto que los rumores de romance no tardaron en llegar. Pero, fue un pícaro posteo compartieron en las redes lo que hizo estallar a Icardi.

El posteo de Wanda Nara y Sebastián Yatra desde los Carnavales de Río de Janeiro (Foto: Instagram @wanda_nara)

En Mitre Live, el periodista Juan Etchegoyen se refirió a los “daños colaterales” que tuvo el acercamiento de la empresaria y el cantante sobre Mauro. Un detalle fue que el encuentro tuvo lugar el mismo fin de semana que el futbolista cumplíó años. Si bien ella le dedicó un mensaje en las redes, el hecho de que tuviera tanta buena onda con el intérprete de “Devuélveme el corazón” no le habría caído nada bien a su ex, quien no habría reaccionado de la mejor manera: “Me cuentan de un ataque de celos total de Icardi con Wanda”.

En este sentido, el periodista agregó: “Él cumplió años justamente el fin de semana y se habrían escuchado frases como ‘yo, pasando el cumpleaños solo, sin ella y ella, con Yatra’”. Asimismo, reveló la drástica decisión que el exjugador del París Saint-Germain (PSG) habría tomado al ver los posteos en las redes.

La furia de Mauro Icardi ante el acercamiento de Wanda Nara y Sebastián Yatra (IG @radiomitre)

“Mauro Icardi habría llamado a Wanda preguntándole por su vínculo con el colombiano. Me decían que cuando vio la foto que subieron a Instagram estalló de furia”, sostuvo. El posteo en cuestión fue una imagen de ambos muy cerca en el Carnaval con la leyenda “Mejores amigos de Río de Janeiro”.

Por otra parte, Etchegoyen recordó los tiempos donde se vinculó sentimentalmente a Wanda con Elián Ángel Valenzuela, alias L-Gante, e hizo referencia a supuestas capturas de pantalla donde el futbolista increpaba a la madre de sus hijas al respecto. Ahora, aparentemente, el tercero en discordia sería nada más y nada menos que Sebastián Yatra.

