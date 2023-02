Revelan que Rodrigo De Paul tuvo ayuda de un amigo para acercarse a Tini

escuchar

Yanina Latorre, panelista de LAM, reveló cómo se habría gestado la historia de amor entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. Si bien el primer acercamiento fue de parte del jugador, que le escribió por Instagram para después conocerla en un asado en Argentina, hubo un “celestino” que lo habría ayudado a dar el primer paso. “Un amigo terminó el trabajo fino que él había empezado en las redes sociales”, dijeron en el programa conducido por Ángel De Brito sobre un supuesto cómplice (de quien todavía no se conoce el nombre) que lo habría ayudado a acercarse a la cantante.

Los primeros encuentros entre Tini y De Paul

Rodrigo De Paul junto a Tini Stoessel tras haber obtenido la Copa del Mundo Instagram: @rodridepaul

Según Latorre, “en febrero estuvieron juntos, besitos, besitos, y cada uno a su casa”. “Ella vino acá a hacer sus shows, que se cancelaron por la internación de su padre, que estuvo muy mal. Estuvo angustiada”, continuó. Luego, cuando Alejandro Stoessel mejoró, “ellos se quisieron volver a ver y ahí se alinearon los planetas”.

Una historia que no deja de crecer

Tini y de Paul se acompañan en las buenas y en las malas, pero también en sus respectivos mundos: el de la música y el fútbol. Recientemente, en el primer programa de La Vuelta (Fox Sports) con la conducción del “Pollo” Álvarez, Rodrigo De Paul se refirió a su situación particular ante el partido de la selección contra Países Bajos y la reacción de su pareja.

“¿Te lesionaste o no te lesionaste? Se armó un revuelo previo al partido con Países Bajos”, preguntó el conductor. Rodrigo respondió: “Sí, me lesioné. Fue una jugada dos días antes del partido en un reducido, sentí algo atrás y cuando vi los estudios tenía lastimado. No me llegué a romper, pero tenía una distensión grado 1″.

Rodrigo De Paul habló de su lesión en el Mundial de Qatar

Al futbolista le quisieron hacer una resonancia, pero se resistió. “Resonancia no porque me va a salir algo. Si veían que estaba lastimado, ya estaba descartado”, indicó y agregó: “Con la ecografía yo podía ir medio que manejándolo”.

“Mirá tenés 10 días. Yo sé cómo sos vos cabeza dura, que vas a querer entrar, pero tenés que saber que hay un 80 por ciento de que te rompas y te pierdas todo el Mundial porque tenés una distensión”, rememoró el jugador que le dijo el doctor.

Entre todo el revuelo mediático que se formó a raíz de la lesión, el futbolista prefirió no hablar con nadie, excepto con su pareja Tini Stoessel, quien le dio un consejo. “La llamo y le digo: ‘No sé qué hacer, no sé si jugar o no’. Era la única persona que no me daba una opinión desde el lado futbolístico, eso me sacaba de presión y responsabilidad”, señaló.

Rodrigo De Paul jugó 51 de los 57 partidos que Lionel Scaloni dirigió a la selección argentina y es el jugador con más presencias Prensa AFA

“‘¿Y cómo te sentís?’, me preguntó y yo le decía: ‘La verdad que no sé, no sé cómo me siento, no sé qué tengo que hacer, no sé si voy a poder correr rápido, no sé si voy a poder patear y mañana es el partido’. Me dijo: ‘Bueno hacé lo que vos sientas, yo te voy a apoyar, quedate tranquilo. Decidí con el corazón, que no te vas a arrepentir’”.

“Al otro día me desperté y dije: ‘Voy a jugar’”, manifestó. Al siguiente día tuvo que probar junto al preparador físico con algunos piques y el dolor seguía, aunque era soportable. Lionel Scaloni le preguntó cómo estaba y el jugador le contestó que bien.

“¿Fue un milagro? Perdoname que te tenga que hablar así, pero si te tengo que sacar a los diez minutos, te tengo que matar”, le dijo el entrenador, quien lo puso de titular en el partido que Argentina ganó por penales a Países Bajos.

