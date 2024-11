Aseguran que Susana Giménez se entrevistará a ella misma con ayuda de la inteligencia artificial

Tras seis años de ausencia en la televisión, en septiembre Susana Giménez regresó a la pantalla de Telefe con su clásico programa de juegos y entrevistas. Desde que arrancó esta nueva edición tuvo en su living a Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, María Becerra, Cristian Castro, Wanda Nara, Cris Morena, Lali Espósito y Carolina ‘Pampita’ Ardohain, entre otras celebridades. Sin embargo, ahora trascendió que, para su próximo programa, tendría un curioso mano a mano: no entrevistará a un invitado especial, sino a ella misma y gracias a la ayuda de la inteligencia artificial (IA).

El domingo la conductora tuvo un mano a mano con Yanina Latorre, quien, fiel a su estilo, habló de todo: desde el romance de Wanda Nara y L-Gante hasta María Eugenia ‘La China’ Suárez y Pampita. También estuvieron su marido, Diego Latorre y sus dos hijos Lola y Diego, y dijo presente “La Tota”, el personaje que hace desde hace años Miguel del Sel. El público le dio el visto bueno a los invitados del día y el programa promedió con 10,3 puntos de rating, en su primera parte, y 7,7 en la segunda. De esta manera se convirtió en el programa más visto del fin de semana.

Este año Susana Giménez volvió a la pantalla de Telefe con su programa de entrevistas y juegos

Para la próxima emisión, en tanto, la producción estaría preparando una innovadora propuesta utilizando los recursos tecnológicos de la actualidad. El miércoles por la noche en LAM (América), Yanina Latorre reveló qué sucederá en el anteúltimo programa de Susana Giménez el 1 de diciembre. “Este domingo va a haber una entrevista de ella misma, con inteligencia artificial, a La Mary; a ella, siendo La Mary”, sostuvo la panelista, quien reemplazó a Ángel de Brito en la conducción. “Dicen que quedó brutal y que es buenísima y superdivertida. Hasta ahora no hay invitado cerrado y están decidiendo como va a ser”, explicó.

Esta información generó sorpresa entre el público puesto que, de acuerdo a la información que dio De Brito, la Susana Giménez de la actualidad, que tiene 80 años, entrevistará a la versión suya que protagonizó La Mary, hace 50 años. Esta película marcó uno de los momentos más importantes de su carrera. Allí trabajó bajo la dirección de Daniel Tinayre y tuvo como pareja de ficción al exboxeador Carlos Monzón. La química traspasó la pantalla y en la vida real mantuvieron un apasionado y mediático romance.

Susana Giménez protagonizó la película La Mary en 1974 junto a Carlos Monzón Archivo

Por otro lado, Yanina Latorre contó cómo terminará el programa de Susana Giménez de este año. “El último programa es una bomba. La invitada de la noche va a ser Tini [Stoessel], que es la que cierra el ciclo. Va a haber un mega sketch con 15 figuras de muy buen nombre”, señaló. Además, comentó que la cantante podría hacer algún adelanto de su próximo lanzamiento musical y que Santiago del Moro estará presente para hacer un brindis. Según anticipó la panelista, la conductora se despedirá de su programa el domingo 8 de diciembre.

Pampita reveló cómo se sintió en la entrevista con Susana Giménez y respondió si cobró por la nota

El domingo 17 de noviembre, Susana Giménez recibió en su living a Carolina Ardohain. Si bien era una de las entrevistas más esperadas, varios notaron una cierta tensión y la modelo evitó pronunciarse sobre el tema del que todos querían saber: su separación de Roberto García Moritán. Tras su presentación en el programa, Pampita habló con LAM (América) sobre lo que sucedió. Aunque aseguró que la pasó bien y como “fanática” de la conductora fue un “honor” que la convocaran al programa, aseguró que de antemano le anticipó a la producción que “no iba a hablar del padre de su hija”.

Al escucharla, Ángel de Brito le preguntó si cobró por la nota, ya que se habló primero de que le habrían pagado 30 mil dólares y después de 20 mil menos. “Sí, por supuesto. Amor, 9.8 de rating, ¿cómo no voy a cobrar?”. “Esta es la Pampita que me gusta”, expresó el conductor. Aunque Carolina no aclaró cuánto cobró, según Yanina Latorre, le entregaron 10 mil dólares en un sobre.