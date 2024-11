Pampita reveló cómo se sintió con Susana Giménez y respondió si cobró por la nota

Carolina ‘Pampita’ Ardohain atraviesa un cambio profundo en su vida personal y profesional, luego de su separación con el político Roberto García Moritán. Esto es motivo de interés para los programas de espectáculos y, por supuesto, lo fue para Susana Giménez, quien la invitó a su clásico living, donde no se refirió al tema, o al menos no dijo demasiado. A varios días de la entrevista, la modelo contó cómo se sintió y si cobró por la nota, como se dijo.

Pampita estuvo en un evento de la revista Caras y atendió a los medios de espectáculo nacionales. Uno de ellos fue el móvil de LAM (América TV), donde se comunicó con el piso conducido por Ángel de Brito. En una nota en la que se animó a responder de todo, la modelo se refirió a la polémica entrevista con Susana Giménez.

“La pasé bien. Yo la amo. Soy una fanática. La respeto y es todo un honor que me invite. Es la uno. Realmente tengo un cariño por ella”, señaló y luego se refirió al clima del encuentro, en el que se vio a la diva argentina remar demasiado para obtener las respuestas: “Yo les dije que no iba a hablar del padre de mi hija. En el aire no voy a cambiar de opinión”.

Por tal motivo, se respiró un clima de tensión al aire, que fue evidenciado por el público, y hasta corrigió a Susana cuando se refirió despectivamente a Roberto García Moritán, quien, pese a la separación, no deja de ser el padre de la hija menor de Carolina.

En este sentido, Ángel de Brito le consultó si había cobrado, ya que se habló primero de la suma de 30 mil dólares y después de 20 mil menos. Ante la consulta, Pampita respondió con honestidad: “Sí, por supuesto. Amor, 9.8 de rating, ¿cómo no voy a cobrar?”. “Esta es la Pampita que me gusta”, señaló el conductor, aunque la modelo no aclaró cuál fue el monto que, según Yanina Latorre, habían sido 10 mil dólares entregados en un sobre.

Minutos antes, en la misma entrevista, adelantó que su cumpleaños, que es el próximo 15 de enero del 2025, lo pasará junto a su familia en los Estados Unidos sin el clásico evento que acostumbra a hacer todos los años en el Caribe. “Creo que me voy a Estados Unidos y no creo hacer evento. Voy con toda la familia y los chicos. Todavía no sabemos el lugar”, respondió. Este dato llamó la atención de todos en el estudio, dado que su nueva pareja, Martín Pepa, residen en ese país.