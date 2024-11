Wanda Nara renovó radicalmente su look en medio del su difícil presente: “La de siempre”

Wanda Nara lleva varias semanas en el ojo de la tormenta. Aunque su vida profesional marcha sobre ruedas gracias a Bake Off Famosos (Telefe) y Love is Blind (Netflix), en el ámbito personal las cosas son un tanto complejas. En la actualidad mantiene una relación sentimental con Elián Ángel Valenzuela, alias L-Gante, y paralelamente se enfrenta legalmente a Mauro Icardi, su exmarido y padre de sus dos hijas menores. En medio de su conflictivo presente, decidió someterse a una radical transformación: pasó por la peluquería y se hizo un cambio de look.

Wanda pasó por la peluquería y volvió al rubio (Foto: Instagram @wanda_nara)

La agenda de Wanda Nara sufrió algunos cambios inesperados. Tenía previsto viajar a Tailandia junto a su hermana Zaira Nara, Julieta Poggio, Carolina ‘Pampita’ Ardohain y Stephanie Demner de la mano de una reconocida marca multinacional de joyas, pero anunció que por “motivos personales” no iba a cumplir con su compromiso. En su lugar fue Jimena Barón, a quien notificaron con solo 24 horas de anticipación. La mediática entonces hizo una escapada express a Uruguay junto a su novio y el lunes acompañó a su hijo mayor, Valentino -fruto de su relación con Maxi López- a someterse a una intervención quirúrgica.

Sin embargo, y mientras los conflictos con su ex aún generan más dudas que certezas, la conductora de Bake Off Famosos decidió someterse a un cambio externo. Pasó por la peluquería y -después de 16 meses- se despidió del cabello castaño y volvió al color que llevó durante años. “La rubia de siempre”, expresó en un posteo que hizo en Instagram, donde mostró las primeras imágenes con su nueva cabellera.

Wanda Nara mostró su nuevo look y L-Gante le dio su aprobación (Foto: Instagram @wanda_nara)

Rápidamente, su publicación dio que hablar en redes y algunos de sus seguidores le dieron el visto bueno look. “Te queda genial Wanda”; “Te queda hermoso” y “Volvió la rubia queen”, comentaron algunos seguidores. Por su parte, su amigo y estilista, Kennys Palacios, sumó: “Siempre se vuelve al viejo amor” y Maru Botana, su compañera en Bake Off Famosos, comentó “Linda”, con el emoji de un corazón. Asimismo, el que sin duda no pasó inadvertido fue el mensaje de L-Gante que usó un corazón rojo al ver el nuevo cabello de su novia.

Nara estrenó su nuevo look en un evento que se realizó el martes en un shopping (Foto: Instagram @wanda_nara)

Nara no dudó en estrenar su nuevo estilo. Tras pasar por la peluquería, el miércoles por la tarde estuvo en el shopping Galerías Pacífico para encender las luces de un árbol de Navidad de una marca con la que trabaja. Para la ocasión combinó el cabello rubio con un vestido largo de encaje blanco manga larga y hombros descubiertos, al cual complementó con varias piezas de joyería. Fiel a su estilo, compartió las mejores postales del evento en el que se encontró con otros famosos, entre ellos Donato de Santis, Cale Ruggeri, Sofía Zámolo y Marcela Kloosterboer.

En el evento la mediática coincidió con Donato de Santis, Cale Ruggeri, Sofía Zámolo y Marcela Kloosterboer, entre otras personalidades (Foto: Instagram @wanda_nara)

Wanda Nara alertó a sus seguidores al mostrar imágenes de uno de sus hijos en el hospital

El lunes, Wanda Nara preocupó a sus seguidores con un angustiante posteo. Subió una foto dándole la mano a uno de sus hijos, quien estaba en el hospital, vestido con la bata quirúrgica. “Mi pequeño. Todo va a estar bien”, escribió. Si bien al principio no se pudo distinguir cuál de ellos era, finalmente reveló, a través de las imágenes, que se trataba de Valentino, su primogénito.

Wanda Nara con su hijo mayor, a apunto de entrar al quirófano @wanda_nara

Aunque se especuló con que la intervención quirúrgica pudo estar relacionada con alguna lesión, puesto que el adolescente juega en las inferiores de River Plate, según la cuenta de Instagram Gossipeame le habrían operado la nariz y como le confirmaron la fecha recién la semana pasada, ella habría decidido suspender el viaje a Tailandia. Tras recibir el alta, Valentino regresó a su casa y Nara les contó a sus seguidores que la operación salió bien.