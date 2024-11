Le preguntaron a Pampita si se habla con otros hombres y la respuesta fue inesperada por muchos

Carolina “Pampita” Ardohain se encuentra disfrutando de una nueva etapa en su vida. Si bien la modelo puso fin a su relación de cinco años con Roberto García Moritán en septiembre, rápidamente el amor volvió a tocar su puerta, de la mano del polista Martín Pepa.

Pasado el momento de efusividad en los medios por su nuevo noviazgo, la modelo decidió hablar por primera vez de cómo se siente y cuáles son sus expectativas. Todo ocurrió cuando Pampita llegó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza para subirse al avión con el que viajaría a Tailandia a realizar una acción comercial junto a una marca de joyas.

Pampita y Martín Pepa a los besos en Europa (Foto: Instagram @Paulivarela)

Antes de que la modelo abordara el avión, los cronistas la rodearon. “Vas a viajar con Zaira Nara y su pareja es amigo de tu novio”, le recordó un notero. A lo que con su habitual sonrisa, Pampita esquivó el comentario. Otro periodista le consultó si durante su viaje al exterior se 2permitiría conocer otros hombres”, a lo que ella aclaró: “Yo soy siempre exclusiva. Cuando estoy conociendo a alguien, conozco solo a una persona, no me hablo con otros, no chateo, no veo a otras personas”.

Otro tema que no le dejaron pasar los cronistas presentes fue su relación con Roberto García Moritán, el padre de su hija menor, Ana, quien en una reciente entrevista a LAM (América TV) aseguró que aún sigue perdidamente enamorado de ella.

“Este tema ya está, ya le dimos un punto final, estamos divorciados. No vamos a estar siempre hablando de lo que fue o qué pasó, porque para mí ya está, es un tema re terminado”, exclamó Pampita, dando a entender que no existe ninguna posibilidad de reconciliación con su exmarido.

Roberto Moritán se refirió a cómo lo defendió Pampita en el programa de Susana

Tras la aparición de Pampita en el programa de Susana Giménez, los medios no pudieron dejar de buscar la palabra de Roberto García Moritán, quien si bien aseguró que no vio el ciclo completo, se sintió muy agradecido por el respaldo que le brindó su exmujer.

“Antes de que Caro (Carolina Ardohain) hablara, para mí era imposible salir en cualquier programa. Ahora tuve unos acercamientos. Lo estoy pensando. No me quiero sobreexponer, pero es una gran oportunidad para contar mi versión de la historia”, expresó el empresario gastronómico en una entrevista a LAM (América TV).

Moritán también explicó que se siente en deuda con Pampita por cómo lo protegió en vivo de todas las especulaciones que surgieron en torno a distintas infidelidades que habría cometido. “Sí, hay mucha gente que me está pidiendo que primero le devuelva la gentileza a Caro, por lo amable que fue conmigo, y que reafirma la idea de que ella es una mujer de familia que ha cuidado siempre a los chicos y los ha defendido a muerte. Y eso es una realidad que creo que nadie puede negar. Me ha defendido a mí frente a Susana”, reflexionó sobre la actitud de la madre de su hija menor.

Además, enalteció esta capacidad de la modelo de poder salir airosa de las entrevistas y siempre priorizar el bienestar de su entorno. “Caro está por encima de los conflictos. Ella es una mujer excepcional que entiende que no tiene espacio en su vida para el dolor, es pragmática y sabe que tiene que estar bien para los chicos. Y yo respeto mucho esa valentía que ella tiene. Así que en ese sentido. Sí, cuando se meten con los suyos, se saca los dientes”, argumentó.