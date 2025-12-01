Así es Sueños de Trenes, la conmovedora película de Netflix en donde se cruzan el amor y la tragedia

Previo a que noviembre finalice, Netflix estrenó Sueños de trenes, una película que se ganó la atención de los suscriptores de la plataforma y que llegó a posicionarse en los últimos días como la tendencia del momento. Enterate de qué se trata y por qué es furor.

Este largometraje fue dirigido por Clint Bentley y se basó en la novela homónima de Denis Johnson, en la cual se relata una historia de superación, dolor, muerte y amor de familia. El escenario donde se rodó muestra la imponencia de los bosques del oeste de los Estados Unidos, por lo que además de las interpretaciones de sus personajes, la fotografía la hace única.

Sueños de trenes es furor y se posicionó entre las más vistas de Netflix en noviembre por la trama sensible que la identifica (Fuente: Tudum/Netflix)

De qué se trata Sueños de trenes

La película sigue la vida de Robert Grainier, un obrero del noroeste estadounidense que creció huérfano entre los bosques que colindan con el Pacífico. Su experiencia le sirvió para ganar rudeza y fuerza en una ambiente agreste. La narrativa está ambientada en el principio del siglo XX, durante la expansión del ferrocarril.

El foco del director con esta adaptación fue la de enseñar el proceso de transformación que modificó la vida de miles de norteamericanos en su país gracias a la instalación de los trenes.

Gladys y Robert representan a las familias del norte de los Estados Unidos que durante el inicio del siglo XX trabajaron por un futuro mejor (Fuente: Tudum/Netflix)

Mientras Robert se consolida como una parte fundamental en la conexión y armado de las líneas férreas, conoce a Gladys, con quien tras un corto romance se casa, construye un hogar y tiene una hija. Desde un inicio la familia se ve en serios problemas por el trabajo golondrina del protagonista, quien debe alejarse periódicamente y no puede permanecer de manera continua en su casa.

De pronto, un suceso inesperado altera el mundo de Robert, que debe modificar el curso de su vida de manera drástica. Ante una realidad diferente, el bosque, su labor y el silencio de la naturaleza se convierten en sus aliados. La belleza y la brutalidad marcan el destino del personaje que se ve obligado a hacer un recorrido introspectivo para sanar viejas heridas y continuar con su futuro.

Cuando Robert conoce a Gladys, construyen una familia y sueñan con la prosperidad económica, hasta que un hecho particular cambia su presente por completo (Fuente: Tudum/Netflix)

El film hace un recorrido profundo hacia la rutina y cotidianidad de un hombre “común”, y es un ejemplo de los cientos de personas que construyeron las bases para el presente industrial de los Estados Unidos. Es un gráfico audiovisual que narra las situaciones extraordinarias que muchos atravesaron en busca de una estabilidad económica y familiar, en un tiempo donde los cambios repentinos y el progreso estaban a la orden del día.

Sueños de trenes está compuesta por un elenco de primer nivel: Joel Edgerton (Robert), Felicity Jones (Gladys), William H. Macy (Arn), Nathaniel Arcand (Ignatius), Alfred Hsing (Fu), Will Patton (oficia de narrador) y Kerry Condon.

¿Qué dice la crítica?

Desde que la película de Bentley se presentó este año en el Festival de Sundance causó impacto en la audiencia y el jurado. Rápidamente, algunos expertos en cine dieron su parecer y explicaron en detalle por qué esta producción dio de qué hablar.

Tras un episodio trágico, Robert se afinca más en su trabajo y en el bosque (Fuente: Tudum/Netflix)

“Una película magnífica y conmovedora sobre una vida tranquila y herida en un lugar frágil, basada en una interpretación magníficamente sensible y discreta del todavía infravalorado Edgerton”, dijo Adrian Horton, periodista de The Guardian.

Por su parte, Chase Hutchinson, de The Wrap, señaló: “Una epopeya western de impresionante esplendor visual y formidable poesía lírica cinematográfica, es una obra que contiene todas las capas maravillosas y devastadoras de toda una vida”.

“Edgerton transmite autenticidad. El actor canaliza el espíritu de los hombres que domaron las cascadas americanas en esta magnífica película”, expresó Peter Debruge para Variety.