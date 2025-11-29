Cuáles son las canciones de la quinta temporada de Stranger Things

Desde la primera temporada de Stranger Things quedó en claro que la música sería una pieza clave de la serie. Y efectivamente lo fue. No solo dentro de la historia, sino también entre los fanáticos. Varios desempolvaron los casetes de The Clash para volver a escuchar - y cantar a todo pulmón - “Should I Stay or Should I Go” e incluso la cantante británica Kate Bush rompió tres récords Guinness gracias a su tema “Running Up That Hill (A Deal With God)”, el cual se lanzó en 1985 y volvió a sonar luego de aparecer en pantalla. El 26 de noviembre se estrenaron los primeros cuatro episodios de la quinta temporada de la serie y, como no podía ser de otra manera, las canciones fueron especialmente seleccionadas para encajar en la trama y rápidamente causaron sensación entre el público.

Después de una espera de tres años y medio, la quinta y última temporada de Stranger Things llegó a Netflix y en una mera cuestión de horas, ya se ubicó como la serie más vista de la plataforma en la Argentina. Y es que el entusiasmo era enorme, no solo por volver a ver en pantalla al elenco protagónico encabezado por Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery y Maya Hawke, sino por volver a introducirse en el universo de Hawkins y el Upside Down.

La quinta temporada de Stranger Things llegó a Netflix NETFLIX

Desde el primer avance de la quinta temporada de Stranger Things, la música tomó un rol protagónico. En uno de los tráileres se pudo escuchar “Who Wants to Live Forever”, canción de Queen correspondiente a su álbum A Kind of Magic de 1986. Asimismo, en el primer episodio del “Volumen 1″ titulado La misión (The Crawl) suenan “Rockin’ Robin” (1972) de Michael Jackson, “Pretty in Pink” (1986) de Psychedelic Furs, “Upside Down” (1980) de Diana Ross y, una vez más “Running Up That Hill (A Deal With God)”, un tema íntimamente relacionado con el personaje de Max Mayfield (Sadie Sink).

En el segundo episodio, La desaparición de... (The Vanishing Of) se pueden escuchar “Fernando” (1976) de ABBA y “Mr. Sandman” (1954) de The Chordettes, además del tema de Bush. Por otro lado, en el tercero, titulado La trampa de Turnbow (The Turnbow Trap) se reproducen “To Each His Own” (1948) de Freddy Martin & His Orchestra, “I Think We’re Alone Now” (1987) de Tiffany y “Oh Yeah” (1985) de Yello.

"I Think We're Alone Now" de Tiffany suena en Stranger Things

Para cerrar la primera parte, en el episodio cuatro, titulado Hechicero (Sorcerer), eligieron “Premature Plans” (1963) de Elmer Bernstein, “Sh-Boom” (1954) de The Chords y una vez más, “Running Up That Hill” de Kate Bush. Esta última es una canción que probablemente vuelva a sonar en los próximos episodios.

Los próximos tres episodios de Stranger Things llegan a Netflix el 25 de diciembre, mientras que el capítulo final se estrena el 31 de diciembre NETFLIX

Los primeros cuatro episodios de la quinta temporada de Stranger Things ya están disponibles en Netflix. Los siguientes tres, del “Volumen 2″, titulados Shock Jock (Choque de Jock), Escape from Camazotz (Fuga de Camazotz) y The Bridge (El Puente) llegan a la plataforma el jueves 25 de diciembre, día de Navidad, a las 22 (hora argentina) mientras que el “Final”, titulado The Rightside Up (El lado correcto hacia arriba) se estrenará el 31 de diciembre, en vísperas de Año Nuevo, y se estima que durará alrededor de tres horas.