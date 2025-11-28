Qué actores serían los protagonistas de Stranger Things si la serie se hubiese filmado en los 80

La primera llegada de Stranger Things a Netflix allá por 2016 propuso un viaje al pasado, más precisamente a la década del 80. De repente, varios desempolvaron sus vinilos o casetes de The Clash (o le dieron play en una aplicación musical), “Running Up That Hill (A Deal with God)” de Kate Bush batió récords y más de uno pensó que volver a jugar a Calabozos y Dragones (Dungeons and Dragons) era una buena idea. Pero, si bien es una historia de ficción, ambientada en aquella época, ¿qué hubiese pasado si los hermanos Duffer filmaban la serie durante aquellos años? Ante el estreno de la quinta temporada de la producción, se viralizó un video con la lista de los actores que podrían haber interpretado a los personajes protagónicos si la hacían hace más de cuarenta años.

La cuenta de Instagram @acting__tips analizó cómo se habría hecho la serie si la filmaban efectivamente durante los 80. “¿Y si Stranger Things hubiera sido una serie de culto en los 80s? Sin streaming. Sin redes sociales. Solo tele abierta, grabar con VHS y mirar repeticiones los domingos. Nosotros andando en bici, esquivando raros, armando casetes y copiando los peinados de nuestros ídolos. ¿Quiénes habrían sido los protagonistas? ¿A qué actor o actriz de los 80s ves como Eleven, Mike o Hopper?“, indagaron.

Si la sería se filmaba en los 80, el papel de Once podría haber sido interpretado por Winona Ryder, el de Will Byers por Barret Oliver, el de Robin Buckley por Uma Thurman y el de Steve Harrington por Michael J. Fox (Foto: Instagram @acting__tips)

¿Quiénes fueron sus elegidos? El personaje de Once podría haber sido interpretado por la mismísima Winona Ryder, quien justamente hace de Joey Byers en la serie, mientras que el de Will Byers hubiese sido llevado adelante por el actor Barret Oliver. Asimismo, al papel de Robin Buckley, interpretado en la serie por Maya Hawks, lo podría haber hecho su madre, la mismísima Uma Thurman.

El papel de Nancy Wheeler podría haber sido interpretado por Jennifer Grey, el de Billy Hargrove por Rob Lowe, el de Joyce Byers por Sigourney Weaver y al de Jim Hopper por Tom Selleck (Foto: Instagram @acting__tips)

Por otro lado, Michael J. Fox, la estrella de Volver al futuro, podría haber sido Steve Harrington y Jennifer Grey, la protagonista de Dirty Dancing, podría haber sido una gran Nancy Wheeler. A su vez, según la cuenta, Rob Lowe habría hecho una buna interpretación de Billy Hargrove. En cuanto al elenco adulto, comentaron que para el papel de Joyce Byers, el cual interpreta Ryder, podrían haber elegido a Sigourney Weaver, mientras que para el de Jim Hopper, Tom Selleck podría haber sido una gran opción.