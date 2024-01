escuchar

En 2011, Ayelén Paleo quedó en el foco mediático, al ser vinculada con Santiago Bal, entonces casado con Carmen Barbieri. En ese entonces, durante el verano, la conductora de televisión estrenó Bravísima en los escenarios de Mar del Plata, donde el papá de su hijo Federico estaba a cargo de la dirección. Como bailarina y frente al cuadro de tango, apareció Paleo. La situación, tensa por cierto, dio de qué hablar a los programas de la farándula. Luego de 13 años del escándalo, la modelo dio un giro a su vida y se dedicó al fitness.

En marzo de 2011, Carmen Barbieri y Santiago Bal pusieron fin a su matrimonio de más de 25 años. El actor y director murió el 9 de diciembre de 2019, tras una complicación en su estado de salud, aunque siempre contó con la presencia y ayuda de la conductora.

A pesar de que la entonces bailarina desmintió que Santiago Bal le habría sido infiel a Barbieri con ella, los rumores permanecieron a su alrededor. Así, decidió alejarse del foco mediático y se dedicó a una de sus mayores vocaciones: el fitness.

“Dejé de tomar alcohol. Tampoco es que tomaba tanto. Por ahí, nos juntábamos una vez a la semana con mi familia, abríamos una botella de vino y tomaba una o dos copas. El fin de semana, salía a bailar y nos íbamos a comer cualquier cosa”, expresó Ayelén Paleo, en una entrevista con LA NACION que tuvo lugar dos años atrás. Y mencionó el cambio que dio a sus hábitos: “Ahora dije: ‘Hago esto bien, a rajatabla’. En tres meses, me puse más fitness de lo que estaba”.

Cuando era chica, Paleo asistía a clases de danza, jazz y contemporáneo, además del gimnasio. Así, le resultó fácil adquirir de nuevo el hábito cuando decidió dedicarse al mundo del deporte. La influencer, que acumuló más de 510 mil seguidores en Instagram, utilizó su perfil en la red social para compartir sus rutinas de ejercicio y sus trucos para llevar una vida saludable también con la alimentación.

Mientras tanto, alejada unos minutos del gym y con motivo de la llegada de la Navidad, Ayelén Paleo se sumó a la oleada de reflexiones que inundaron las redes sociales en estas fechas. Pero las frases de la influencer dejaron sorprendidos a sus fans, debido al mensaje que utilizó. “Quienes me conocen saben que la envidia, celos e inseguridad en mi vida no existen. No soy una persona mentirosa”, comenzó.

Y argumentó: “Soy educada y me considero buena persona, por supuesto, con los defectos que todos tenemos como seres humanos. No puedo creer la envidia, celos o inseguridad que una persona puede tener al verme. Me daría vergüenza por mí misma ser así…”. Luego, la deportista dio a entender que una mujer se puso en contacto con ella por este motivo.

Para finalizar, reflexionó acerca de su progreso y evolución. “Me siento feliz, porque pasan los años y, gracias a mi forma de ser, pensar y hacer, se me abren puertas y logro todo lo que me propongo, solita”, señaló. Y siguió: “Enseño, leo, tomo clases...”.

Y concluyó: “Hoy, soy muy selectiva de quien me rodeo. Sean felices, vivan su vida, hagan sentir bien a la gente siempre que puedan. No hablen mal de los demás y dediquen tiempo a ustedes mismos y a ser mejores cada día. Solo nos llevamos los buenos momentos”.