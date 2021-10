La increíble transformación de Ayelén Paleo: “Empecé a hacer las cosas a rajatabla”

En los últimos años, Ayelén Paleo se convirtió en una referente del fitness en las redes sociales, donde comparte con sus seguidores las rutinas diarias en el gimnasio. La modelo e influencer le dijo a LA NACION que si bien el trabajo duro y la alimentación la ayudaron a transformar su cuerpo, hubo un cambio de hábito que le permitió lograr a los resultados esperados.

“Dejé de tomar alcohol, tampoco es que tomaba tanto, por ahí nos juntábamos una vez a la semana con mi familia, abríamos una botella de vino y tomaba una o dos copas. El fin de semana salía a bailar y nos íbamos a comer cualquier cosa. Ahora dije: hago esto bien, a rajatabla. En tres meses me puse más fitness de lo que estaba”, explica en conversación con LA NACION.

La exvedette asegura que desde los 12 años comenzó a hacer gimnasia y danza, por lo que parte de la disciplina la tenía incorporada desde la adolescencia. Hace un año y medio se recibió de personal trainer, una de las actividades que la apasionan. “Siempre hice gimnasia, desde chica me gustó: iba al gimnasio, pero también hacía danza, jazz y contemporáneo”, relata la empresaria que también tiene una escuela de baile llamada Tango Flores, en el barrio de Flores.

“Estaba todo el día en la escuela, a la mañana y a la tarde. De ahí viene mi vocación de enseñar. Fui profe toda la vida, hasta antes de la pandemia. Le pongo toda la pila, porque no solo hay que ser bueno en lo que uno hace, sino que hay que dar el ejemplo”, expresa, motivada.

Si bien reconoce que la voluntad para trabajar el cuerpo es muy importante, esto viene acompañado de la determinación de cada persona sin exponerse a los límites para no morir en el intento. “Ahora tampoco es que estoy tomando alcohol, pero si tengo que salir me tomo una copa de champagne o preferentemente de vino, si voy a cenar. No es que me privo de nada. Paso cero hambre”, aclara sobre lo que la ayudó a conseguir uno de los cuerpos más envidiados del espectáculo.

Muchas veces, el ritmo de vida actual hace habitual que las personas no encuentren el momento perfecto para comenzar a practicar algún deporte. Por eso, la modelo utiliza su cuenta de Instagram, donde la siguen más de 500 mil personas, para motivarlos a comenzar una rutina diaria. Es ahí donde se define como entrenadora de fitness y propone un plan entrenamientos como estilo de vida, a través de la motivación diaria.

“No es fácil estar marcada, porque hay que cuidarse mucho. Pero yo estoy haciendo muchas actividades físicas con mis alumnos: salgo a correr pero casi nunca de noche; me acuesto temprano porque me levanto a las 5 para arrancar a las 7 y mi novio [Andrés Gagliano] tiene que ir al frigorífico [Nazca]. Me gusta, lo hago con pasión y le pongo todas las pilas a cada clase y la gente te lo valora eso, porque no es fácil”, asevera.

También aclara que para conseguir el cuerpo ideal no hay nada definido hasta ahora, únicamente la disciplina. “Yo sigo probando las cosas: desayunos, lo que sirve y lo que no sirve. Como lo que quiero, se llama cheat meal (comida engañosa), porque me ayuda a la cabeza y al metabolismo a darle un empujoncito, pero la verdad es que ahora me tiento menos con las cosas. Al principio cuesta un poco. Yo no hago dieta, como sano, si me voy a dormir no como arroz, papas o pan. Como verduras grilladas, brócolis y espinacas”, enumera.

Por último, agrega que los resultados de su transformación se basan en un 70% de comida saludable, 20% entrenamiento y un 10% de descanso. “Hay que hacer un esfuerzo y no tirar la toalla. Cuando llegás a lo que querés, la recompensa es más linda, por todo lo que costó antes”, asegura.