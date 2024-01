escuchar

Este martes 9 de enero, Julieta Cardinali sorprendió a sus seguidores en las redes sociales al compartir un sinfín de postales vintage y actuales junto con Charo, su hija fruto de su relación con Andrés Calamaro, que cumplió 17 años.

Todo se dio a conocer mediante su cuenta de Instagram, en donde la artista cuenta con más de 400 mil seguidores. Allí, compartió una serie de fotos en donde demostró el paso del tiempo, además de su parecido físico con su hija.

El dulce posteo de Julieta Cardinali con su hija

“¡Así pegaditas como chicles siempre!”, comenzó la actriz argentina en su publicación. “Felices 17 años Charito mía, sos, por lejos, lo mejor de mi vida”, sumó Julieta para cerrar su tierna dedicatoria para celebrar el aniversario de vida de la joven.

Como era de esperarse, el posteo no pasó desapercibido en la red social y se llenó de “me gustas” y miles de comentarios de fanáticos y amigos, que le dejaron saludos y dedicatorias por el cumpleaños de su hija.

“¡Qué hermosas!”, comentó Julieta Zylberberg. “¡¡Hermosas!! ¡¡Felicidades!!”, las saludó Mercedes Morán, mientras Verónica Lozano lanzó: “Felicidades, Charo. Juli”, expresó Verónica Lozano. Mientras tanto, Leonora Balcarce expresó: “La mejor mamá y la más linda. Feliz cumpleaños”, palabras similares a las que le dejó Celeste Cid.

La actriz demostró que con su hija son dos gotas de agua

“Una mini Julieta, qué igualitas”, “Hermosa esa niña... qué genes los de ambos padres, es un cóctel esa belleza”, “Feliz cumpleaños para tu bella princesa”, fueron algunas de las reacciones de sus seguidores, que quedaron realmente sorprendidos por el parecido entre ambas.

Como si eso fuera poco, mediante sus historias, la protagonista de Los ricos no piden permiso, decidió mostrar una foto de ella con Charo en su panza, lo que conmovió a sus seguidores. “Hace 17 años estabas ahí adentro”, expresó, mientras que en otra postal sumó otro recuerdo y lanzó: “¡Sos espectacular!”.

Por su parte, Charo, con solo 17 años, ya cuenta con más de 18 mil seguidores en su cuenta de Instagram. Allí, comparte un sinfín de fotos y videos de sus viajes por el mundo, sus intereses culturales y los momentos más divertidos junto a su familia y amigos.

Charo Calamaro es amante de los viajes por el mundo

Gracias a las imágenes que comparte, deja en evidencia todo lo que tienen en común con sus padres, ya que disfruta de sus paseos en vacaciones por la playa, recorrer museos y muestras de arte, ir de shopping junto a su mamá, tomar fotografías de los atardeceres y asistir a tiendas de vinilos, demostrando su herencia musical.

La adolescente tiene intereses por el arte y disfruta de asistir a museos

Un detalle que no pasa desapercibido entre los usuarios es que, pese a que comparte varios momentos de su vida, la adolescente prefiere no expresar ningún comentario en los posteos. Es decir, decide únicamente mostrar sus fotos sin contenido escrito, lo que indica que decide llevar un perfil bajo y preservar su vida privada, tal y como lo hacen sus padres.

La joven vive en Argentina, pero viaja en muchas oportunidades a España

Sin embargo, en su primer posteo, compartió una foto de su infancia junto a una amiga y junto a esa imagen dejó una tierna dedicatoria: “Mi hermana desde el segundo 0, a la que le confió todo. No hay nada que no te haya dicho y estoy más que agradecida que seamos así de unidas, me entendés como nadie...”.