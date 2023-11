escuchar

Andrés Calamaro deslumbró en su show en la Ciudad de Buenos Aires, en medio de su gira por 23 localidades en España, Colombia, Ecuador, Panamá, Costa Rica, México, Estados Unidos y Puerto Rico. Colmó el Movistar Arena con un recital en donde no faltó un homenaje a Los abuelos de la nada y a Los Rodríguez. También contó con una sorpresa muy especial que emocionó a todos los asistentes: “Un Maradona de la música popular”.

El artista ofreció un show de poco más de dos horas en el estadio ubicado en el barrio de Villa Crespo, donde sus fanáticos corearon todas las canciones, mientras disfrutaban de una serie de imágenes en homenaje a Miguel Abuelo, Pappo, Luis Alberto Spinetta, Gustavo Cerati, Marciano Cantero, Palo Paldolfo, Pil Trafa, Federico Moura, Luca Prodan y Julián Infante.

El intérprete de “Flaca” incluyó una sorpresa que enriqueció aún más su recital y que hizo mediante una emotiva presentación en la que comparó a su invitado especial con Diego Armando Maradona. “Voy a presentar a un gran amigo. Es una impresionante persona y artista de todos los tiempos”, anunció.

Acto seguido, agregó: “La siguiente persona, que va a ser nuestro invitado de honor, es un Maradona de la música popular. ¿Qué duda cabe?”. En ese instante, ingresó al escenario Pablo Lescano.

“Con su intervención pura, de persona de barrio buena, de San Fernando, transformó la música no solamente de la Argentina, sino del mundo también. Un género musical que era romántico, que era orquestal, que después era dinamita”, destacó Calamaro.

Pablo Lescano y Andrés Calamaro interpretaron "Tres Marías" Archivo

Pablo Lescano y Andrés Calamaro, que celebrará su segunda y última fecha en el Movistar Arena la noche del jueves 16 de noviembre, colaboraron juntos en el tema “Tres Marías” y protagonizaron un emotivo momento sobre el escenario porteño que hizo estallar a los fanáticos del músico y de Damas Gratis.

El mal momento que vivió Andrés Calamaro durante un show en Colombia

En septiembre, se celebró en Colombia el Festival Cordillera 2023, un evento al estilo Lollapalooza realizado sobre el Parque Simón Bolívar de la ciudad de Bogotá que contó con la presencia del argentino. Sin embargo, debió abandonar de manera repentina el escenario y, posteriormente, detalló los motivos que lo llevaron a interrumpir su show.

A través de un video en su perfil de Instagram, compartió con sus miles de fanáticos la explicación de lo que le ocurrió: “Lamento preocupar a mis amigos y compañeros. Veníamos de tres meses en el llano, en la meseta. En España, son siete horas de diferencia. Me afectó la altura. Ya me había pasado en Perú, lo mismo en Cochabamba”.

Andrés Calamaro explicó por qué abandonó el escenario durante un show en Colombia Captura

De esta manera, se refirió a los 2625 metros de altura sobre el nivel del mar de Bogotá: “Nunca lo había sentido, pero bueno. Me costaba bastante respirar. Supongo que me afectó la altitud”. Para cerrar, señaló: “Gracias por preocuparse, no es nada. Para mí, dar un recital flojo es una pequeña tragedia personal de vergüenza torera”.