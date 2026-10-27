Así está hoy la hija de “El Ogro” Fabbiani y Amalia Granata

Uma, la primogénita de Cristian “El Ogro” Fabbiani y Amalia Granata, alcanzó los 18 años de edad y definió el rumbo de su carrera profesional. La joven, quien ya finalizó sus estudios secundarios, dedica su tiempo a la carrera de periodismo y al desarrollo deportivo en el hockey. Tras realizar diversas experiencias académicas en Gran Bretaña y Canadá, la adolescente consolidó su interés por los medios de comunicación y las actividades en equipo.

Cristian Fabbiani y Amalia Granata se reunieron para compartir el egreso de su hija Uma

El hockey representa hoy un pilar fundamental en su rutina diaria. Uma integra el plantel de primera división del San Carlos Hockey y ejerce allí el rol de capitana. “Primera siempre del minuto cero; me dieron mucha confianza”, afirmó la joven en una entrevista brindada a ESPN Hockey en 2025. Durante dicha conversación, destacó el respaldo emocional que recibe de sus compañeras de equipo ante las situaciones de presión o frustración habituales en la alta competencia. La cancha constituye, según sus palabras, su lugar favorito.

Uma estudia periodismo y juega al hockey en San Carlos Hockey

La vida pública de la joven estuvo marcada durante años por una relación distante con su padre. El vínculo entre ambos atravesó momentos complejos, incluso la ausencia del exfutbolista en la fiesta de 15 años de la adolescente. En 2023, la hija de la diputada modificó su usuario en Instagram para eliminar el apellido paterno y utilizar el materno, hecho que fundamentó en la búsqueda de una identidad propia y en los conflictos familiares previos. Sin embargo, el panorama cambió durante los últimos dos años. Ambos lograron acercar posturas y reconstruir una relación cordial.

La graduación secundaria, celebrada en diciembre de 2025, simbolizó el reencuentro de todo el núcleo familiar. En esa jornada, Amalia Granata, Leonardo Squarzon, el pequeño Roque, Cristian Fabbiani, Gimena Vascón y los hermanos Santino y Ámbar posaron juntos ante las cámaras. La postal familiar reflejó la superación de las disputas pasadas en favor del bienestar de la adolescente. “Felicidades, tu amor logró este día tan hermoso para todos”, escribió Granata en sus redes sociales tras la ceremonia. La diputada dedicó además palabras de aliento hacia el futuro académico y personal de su hija: “A volar, princesa; no voy a poder evitar que tropieces, pero te voy a sostener si me necesitás”.

En diciembre de 2025, Uma terminó el secundario y toda su familia asistió a su graduación

Por su parte, el exjugador de fútbol utilizó su perfil oficial el 23 de abril para celebrar el cumpleaños de su hija y validar sus elecciones. “Sé que se vienen cosas lindas en tu carrera como periodista y en tu deporte que amás tanto”, redactó Fabbiani en aquel mensaje. En diciembre, durante el egreso escolar, añadió: “Eres más valiente de lo que crees; tu graduación no es solo un hito, es una obra maestra que creaste con tu determinación y gracia”.

Actualmente, Uma mantiene el apellido de su madre en las redes sociales, pero sostiene una comunicación fluida con ambos progenitores. Su presente combina las exigencias de la formación académica superior con el compromiso deportivo que asumió en su club. La joven transita así una etapa de independencia y proyección, lejos de los conflictos que marcaron su infancia y adolescencia, y con el foco puesto en su formación técnica y su desempeño atlético. El apoyo de su entorno, tras años de diferencias, resulta hoy un factor constante en este nuevo ciclo personal que la joven inició al llegar a la mayoría de edad.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA