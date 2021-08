El conmovedor relato de Andrea Pietra sobre la adopción de su hija y su amor con Daniel Grinbank

Durante su paso por PH: Podemos Hablar, el programa que conduce Andy Kusnetzoff por Telefe, Andrea Pietra abrió su corazón y habló sobre su familia. La actriz recordó cómo fue el duro proceso para convertirse en madre de Stephanie, la niña haitiana que adoptó junto a su pareja, el empresario Daniel Grinbank.

“Mi historia de gran amor con Daniel tiene mucho que ver con esto. Estábamos haciendo Agosto con Norma Aleandro y un gran elenco. Dani viajó a conocerla y llevar los papeles. Cuando llega a Haití nadie lo fue a buscar, era todo un desastre porque había pasado el terremoto. Va una semana, está en un orfanato sin nada. Terminó durmiendo en el piso, sin comida, sin poder bañarse ni tener agua caliente”, relató.

Pietra, quien hace 11 años se convirtió en mamá, reveló que tuvo que contarle a Aleandro de la adopción para evitar malos entendidos. “Como yo no contaba que estaba adoptando, Norma un día me llama al camarín y me dice que estaba preocupada por mí. Yo decía que Daniel iba a Nueva York. Y ella me preguntó el por qué. ‘Norma: ¿pensás que tiene una novia? Tiene una novia, pero en Haití’, le dije. Y ahí le conté”, compartió, entre risas.

El relato de Andrea Pietra sobre la adopción de su hija con Daniel Grinbank

La actriz agregó que la llegada de Stephanie llenó de ternura sus vidas y afianzó aún más su relación con Grinbank. Tanto es así, que ni siquiera evalúan la posibilidad de formalizar su vínculo casándose. Además, detalló los obstáculos que debieron superar para poder darle un apellido a su hija.

“Después de muchísimos viajes, cuando Daniel le quiere poner el apellido en Argentina no había jurisprudencia donde un concubino le pusiera el apellido a la hija adoptiva de la concubina. Yo estaba casada con Fabián Vena”, explicó, en tono de broma, al referirse al casamiento con el actor en la ficción. Y agregó: “Me citó la jueza y me preguntó por qué no me quería casar. Y le dije que era por cábala. Estábamos hace 12 años juntos y yo veía parejas de 15 años que se casaban y se separaban”.

El dulce mensaje de Pietra para su hija

Pietra fue vista por primera vez con su hija en 2013, cuando salía de un teatro junto a Nancy Duplaá. Anteriormente, ni ella ni Grinbank habían querido exponer a la menor. Luego de algunos años, la actriz comenzó a dejar atrás el perfil bajo y compartió fotos de Stephanie con más frecuencia.

El pasado septiembre, la actriz celebró los 10 años de la adopción de Stephanie Instagram @andreapietranera

En septiembre de 2020, celebró los 10 años de la decisión que cambió su vida para siempre. Para conmemorar la adopción de la niña, realizó un dulce posteo en sus redes sociales. “Un día como hoy hace 10 años nos conocimos nosotras dos, nos miramos, nos reímos y nos hicimos esta panzada de amor que crece y crece y es definitivamente la felicidad”, escribió en su cuenta de Instagram al compartir una foto de Ani, como la llaman cariñosamente sus padres. Y concluyó: “Amarte hija mía es un regalo de todos los días. Feliz aniversario para nosotras”.

