Así está hoy Reinaldo, el viudo de Adelfa: recuperó la libertad y se casó con otro preso

La historia de Reinaldo Wabeke inundó los medios de comunicación en septiembre de 2007, cuando a sus 24 años se casó con Adelfa Volpe, una mujer 58 años mayor que él, quien falleció un mes después de la luna de miel. Luego, en 2020, fue detenido por llevar cocaína a una cárcel de mujeres en Rosario. Por ese hecho, estuvo cinco años tras las rejas. Ahora, a casi dos décadas de su casamiento mediático, volvió a ser noticia al contraer matrimonio nuevamente.

Reinaldo tiene 42 años (Foto: Captura TV)

“Estoy muy feliz, es algo que esperé durante mucho tiempo, me acabo de casar con alguien que quería mucho”, dijo al salir del registro civil y luego de dar el sí en Coronda, Santa Fe, con Javier Elías Salazar, de 26 años.

“Me comí cinco años de mi vida estando preso, perdí muchas cosas, pasé muchas tristezas y cosas malas, aunque la policía me atendió maravillosamente”, indicó y comentó que antes de cumplir con su condena intentó suicidarse: “Me quise matar muchas veces, que lo he contado”.

Reinaldo Wabeke y Javier Elías Salazar, recién casados (Foto: Instagram)

En ese sentido, y frente a las cámaras de Aire Santa Fe, reveló el motivo que lo llevó a pasar cinco años tras las rejas. “Por las malas juntas caí en la droga, no me arrepiento de lo que hice, caí por meterme con gente que no me tenía que meter”, aseveró.

Después de Adelfa, precisamente en 2010, Wabeke se casó con Cristian Moreyra, lo que fue el primer matrimonio igualitario celebrado en la ciudad de Santa Fe. Sobre este hecho importante en su vida, destacó: “Me casé porque lo quería y lo apreciaba, estuve tres años en pareja con ese chico, me robó de todo, salí y no encontré nada, encima que me dejó cinco años preso, me robó todo".

Reinaldo y Cristian en 2010, primero matrimonio igualitario en Santa Fe

Por último, habló de su actual esposo y recordó a Adelfa: “Me casé con un chico de 26 años, que nos conocimos adentro de la cárcel; es una persona maravillosa, nunca quise a nadie como este chico y mirá que me casé un montón de veces... Me casé con Adelfa, a quien siempre le voy a agradecer todo lo que hizo por mí, con Cristian que estuve muchos años y después me divorcié estando preso”.

Reinaldo, preso por narcotráfico

Cabe recordar que en 2020, en plena pandemia por Covid-19, fue detenido junto a un amigo en la autopista Rosario-Santa Fe con cinco kilos de cocaína. Ambos se dirigían a Rosario, a una visita en la cárcel de mujeres, según explicó el viudo de Adelfa, cuando un policía de la Agencia Vial les preguntó qué hacían en la ruta sin un permiso para circular.

Detención de Reinaldo Webecke, con cinco kilos de cocaína, en un control por el coronavirus en la autopista Rosario–Santa Fe Policía Vial de Santa Fe

Desde donde estaba detenido, nunca dejó de ser el foco de atención. “A mitad de año sacaba el libro sobre mi vida, pero bueno... el libro quedó parado. Ahora seguiré contando nuevas historias de mi vida, nuevos capítulos. Acá atrás de donde estoy, en la bóveda de cristal”, le dijo en aquel entonces a su abogado, quien reproducía sus audios de WhatsApp en la radio de Aire de Santa Fe.

“También tuve propuestas para estar en El Bailando, pero bueno, ahora estoy acá adentro. Si salgo iré al Bailando nuevamente, que se paró por el tema del virus y todo el quilombo que hay. El año que viene vamos a ver qué sale, seguramente haga temporada de teatro en Mar del Plata”, completó en aquel momento.