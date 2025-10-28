Se casó, le tiraron arroz y terminó de emergencia en la guardia

Un episodio fuera de lo común signó un casamiento en un Registro Civil de Lomas de Zamora y se volvió viral en las redes sociales. Una pareja contrajo matrimonio ante un juez de paz y, a la salida, fueron felicitados por sus seres queridos. Como es costumbre, les arrojaron arroz para sellar la buena suerte de los cónyuges. Sin embargo todo terminó de manera insólita: el novio tuvo que asistir a la guardia porque un grano le entró en la oreja.

La ceremonia transcurría con normalidad, entre aplausos y risas, mientras familiares y amigos lanzaban arroz para desear buena fortuna a los recién casados. Sin embargo, en medio del entusiasmo, la alegría se interrumpió cuando un grano de arroz se incrustó en el oído del novio, provocándole dolor y la necesidad de recibir atención médica urgente.

El novio recibió el arroz de la buena suerte sin pensar en el insólito final (Captura: @cieloagostina1_)

El evento, grabado y compartido en TikTok por Agostina en su cuenta @cieloagostina1_), ganó popularidad entre los usuarios de la red social luego de que mostrara cómo la clásica lluvia de arroz a la salida del registro civil tuvo un desenlace impensado. “Cosas que quedarán para el recuerdo jajjaja”, escribió la tiktoker al compartir el video.

Agostina acompañó el clip con una frase que resumió lo ocurrido: “POV: te casás y te entra un arroz en el oído”. En las imágenes se ve la transición del festejo en el registro civil hacia el hospital, con el novio esperando en la guardia a ser atendido. “Y terminás en la guardia (todos se reían de él)”, escribió la chica, mostrando que la pareja tomó el hecho con humor. La creadora de contenido se apiadó de la suerte de su novio: “Su carita de miedo jajaj. Sonrisa fingida, pues miedo”, puso sobre la imagen en primer plano del joven mientras aguardaba la atención médica. Para acompañar las imágenes, colocó la canción September de Earth, Wind & Fire pero en su versión meme, interpretada por flautas desafinadas.

El joven tuvo que buscar ayuda profesional por su problema (Captura: @cieloagostina1_)

El video no tardó en viralizarse: superó las 650 mil visualizaciones en un solo día y acumuló más de 14 mil “me gusta”, junto con cientos de comentarios en varias plataformas. Los usuarios reaccionaron con asombro, risas y reflexiones sobre esta costumbre. Algunos bromearon con ponerse tapones en los oídos para evitar incidentes similares, mientras otros criticaron el supuesto desperdicio de arroz o la forma en que fue arrojado: “El arroz se lanza al cielo, no contra los novios”, sostuvo un seguidor. “Por estas cosas no me caso”, bromeó otro. “¿Por qué le tiran el arroz tan violentamente, no?“, reflexionó un usuario. ”Anotar: ponerse tapones de oídos para salir del registro civil", dijo otro internauta en modo humorístico.

Las reacciones de los usuarios de TikTok

Pese al susto, el episodio se transformó solamente en una anécdota divertida que los protagonistas y los miles de usuarios de redes sociales tomaron con humor. Lo que empezó como una celebración tradicional del amor de pareja terminó en una historia insólita que recorrió TikTok y se volvió uno de los momentos virales más comentados dentro del universo de bodas. Al fin y al cabo, lo importante es que el joven se encuentra bien de salud y la pareja puede disfrutar de sus primeros días como marido y mujer.