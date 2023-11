escuchar

Después de 20 años de su estreno, Six Feet Under es una de las series de HBO más aclamadas y se considera que tiene uno de los mejores finales de la historia. Sus fanáticos se emocionaron al conocer que se agregó al catálogo de la plataforma de streaming Netflix y empezaron a preguntarse por los actores estuvieron en la serie.

La serie creada, escrita y producida por Alan Ball se estrenó en 2000 y tuvo cinco temporadas. Con humor negro e ironía, sigue la historia de la familia Fisher, quienes heredaron una casa mortuoria en Los Ángeles cuando el padre ―quien se encargaba del negocio familiar― fallece. Es considerada uno de los programas pioneros en una era televisiva que comenzaba a adoptar nuevos estándares de producción. Fue la primera en hablar sobre la vida y la muerte y tenía un destacado trabajo narrativo y actoral. Es así que fue reconocida con 6 premios Emmy y 3 Globos de Oro.

Six Feet Under tenía un amplio elenco que se ponía en la piel a los Fisher y daba vida a las distintas situaciones que vivía esta familia disfuncional. Hoy en día, la mayoría ellos se siguen desempeñando en la actuación. A continuación, cómo están los actores de Six Feet Under a más de 20 años de su estreno.

Ruth Fisher

El rol de la viuda de Nathaniel y madre de Nate, David y Claire estuvo a cargo de Frances Conroy, quien ya en ese entonces tenía una larga trayectoria en el cine y la televisión. Por este papel, ella ganó un Globo de Oro y tres premios Screen Actors Guild (SAG).

Actualmente, tiene 70 años y se sigue dedicando a la actuación. Además de Six Feet Under, se la recuerda por haber participado en seis temporadas de American Horror Story, serie en que se puso en la piel de distintos personajes. A su vez, se destacó en el film el Joker, en el que hizo de la madre del famoso villano. Sigue en pareja con Jan Munroe, con quien contrajo matrimonio en abril de 1992; aunque antes estuvo casada con Jonathan Furst.

Nate Fisher Jr.

El hijo mayor de los Fisher que vuelve de Seattle para hacerse cargo del negocio familiar fue interpretado por Peter Krause. En un principio, Allan Ball tenía en mente a Christopher Meloni para este papel protagónico, pero no se encontraba disponible en ese entonces. Fue así que Krause fue el elegido en el casting, quien un principio iba a ponerse en los zapatos de David Fisher, pero eventualmente le dieron el papel con el que trascendió.

Además de Six Feet Under, estuvo en otras series como Dirty Sexy Money, Parenthood, The Catch, entre otras. También participó de películas como The Truman Show, Beastly y 9-1-1.

Peter Krause hoy en día tiene 58 años y estuvo casado con la actriz Lauren Graham ―conocida por el programa Gilmore Girls―, a quien compartió el set de Parenthood, serie en que ambos interpretaban hermanos. Estuvieron juntos por más de una década, hasta que en 2022 decidieron separarse. Además, es padre de Roman, fruto de su relación con Christine King.

David Fisher

Michael C. Hall estuvo a cargo del papel del segundo hijo de los Fisher quien era gay, una novedad en ese entonces para la televisión. Sin embargo, hoy en día se lo reconoce más que nada por su trabajo en la serie Dexter, en la cual interpretó un forense que en su tiempo libre era un asesino serial. Con este papel ganó un Globo de Oro y un premio SAG. En 2021, volvió a retomar este rol en una miniserie llamada Dexter: New Blood.

Hoy en día tiene 52 años y está casado con la escritora Morgan Macgregor desde 2016. Se trata de su tercer matrimonio, luego de haberse separado de las actrices Amy Spanger y Jennifer Carpenter.

Claire Fisher

Lauren Ambrose era quien hacía de la hermana menor de los Fisher, quien se diferenciaba por ser una artista. Luego de la última temporada de Six Feet Under, ella realizó diferentes proyectos en la televisión y el cine. Hoy en día, está en el foco de ojo público por su trabajo en la segunda temporada de la serie Yellowjackets, que cuenta la historia de un grupo que adolescentes quedan varadas en un bosque luego de que su avión se estrellara.

Ambrose tiene 45 años y está casada desde 2001 con Sam Handel, con quien tiene dos hijos varones.

Brenda Chenowith

Rachel Griffiths es la actriz australiana que ocupó el lugar de Brenda Chenowith, el interés amoroso de Nate Fisher. Ya antes de participar de la serie, había sido nominada a un Oscar por la película Hilary and Jackie.

De todos modos, no fue el último reconocimiento que recibió en su carrera. Por su rol en Six Feet Under, ella recibió el Globo de Oro y el premio SAG a Mejor actriz de reparto. Luego siguió trabajando tanto en la televisión como en el cine. Hizo de Sarah Walker Laurent en la serie Brothers & Sisters, rol por el que estuvo nominada a otros dos premios Emmy. En tanto, estuvo en películas como Hasta el Último Hombre, El sueño de Walt, entre otras.

Griffiths hoy tiene 55 años y está casada con el australiano Andrew Taylor desde 2002 en Melbourne. La pareja tiene tres hijos.

Keith Charles

Mathew St. Patrick interpretaba un policía de Los Ángeles quien tenía una relación amorosa con David Fisher. Antes de Six Feet Under, había sido parte de la telenovela estadounidense All My Children. Él siguió trabajando como actor, pero no hizo papeles más reconocidos que Keith Charles. Hoy en día tiene 55 años, está soltero y tiene un hijo.

