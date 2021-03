Así fue el debut de Es por ahí, el nuevo ciclo de Guillermo Andino y Soledad Fandiño

La segunda semana de marzo arrancó con algunos cambios en la televisión. Tal es el caso de las mañanas de América que se renovaron con la llegada de Es por ahí, el nuevo ciclo que reemplaza a Informados de todo a partir de hoy. Con la conducción de Guillermo Andino y Soledad Fandiño, este nuevo magazine promete informar y entretener al público. “Brindar lindos momentos en medio de lo que todo nos pasa”, advirtió el periodista.

Cantando y bailando el tema que oficia de cortina musical del programa, los conductores dieron el saludo inicial de una manera muy relajada: “¡Señoras y señores, bienvenidos! Estamos empezando este ciclo con toda la energía y polenta”, gritó eufórico Andino mientras presentaba a su nueva compañera. “Muy emocionada de estar arrancando este programa en este estudio que es fabuloso”, agregó Fandiño con un vestido de lúrex y bucaneras negras.

Tras asegurar que tenía muchas ganas de volver a la televisión después de más de dos meses de vacaciones, Andino presentó uno a uno al gran equipo que lo acompañará todas las mañanas. Mientras que la periodista Débora Plager se encargará de la actualidad política del país, Guido Zaffora contará todo lo que se refiere al mundo del espectáculo y Chantal (ex chica Morfi) deleitará a los televidentes con sus prácticas recetas de cocina.

Ya presentado el equipo, el conductor reveló los motivos por los cuales esta vuelta es muy especial para él. “Estoy empezando mi año número 35 en la televisión. Te estuve acompañando con la información desde mis 18 años. El año pasado tuvo una particularidad con todo lo que ocurrió, de hecho yo mismo padecí el coronavirus y aún me estoy recuperando. Lo que me dije es: ‘Quiero celebrar la vida en la televisión, que es mi segunda casa, de otra manera. ¿De qué forma? Estando más cerca tuyo, jugando con vos, homenajeando a la gente”, comentó mirando a cámara.

“El 6 de marzo se cumplió un nuevo aniversario por la muerte de mi papá Ramón, que falleció en un estudio de TV laburando y recordé que cuando él me llevaba a fútbol, siempre me decía: ‘Entrá a la cancha y divertite’ y eso es lo que voy a hacer viejo en tu nombre porque me dije: ‘Es por ahí’, agregó emocionado haciendo alusión al título del magazine.

Con un primer programa que recordó la trayectoria de Palito Ortega en el día de su cumpleaños número 80, que enseñó a hacer un budín de mandarinas con cinco ingredientes y que tuvo al Turco García y Leticia Siciliani como invitados, el periodista cumplió su primer objetivo. “Queremos generar nuevos sueños. Brindar lindos momentos a la gente en medio de lo que todo nos pasa”, lanzó levantando una copa sobre el final. El brindis siguió con Fandiño que agradeció esta nueva oportunidad en el canal como conductora: “Brindo por estos nuevos comienzos, hay que disfrutarlos. Para mí fue un gran comienzo y estoy muy feliz”.

LA NACION