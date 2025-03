Así fue el impactante casting que hizo Owen Cooper para protagonizar Adolescencia, la serie de Netflix

Dos semanas como la serie más vista de Netflix y un total de 66.3 millones de visualizaciones desde su estreno. Esos son los números que maneja Adolescencia (Adolescence) la miniserie del momento. La dramática y escalofriante historia de cuatro episodios grabada en plano secuencia sobre un niño de trece años acusado de asesinar a una compañera de clase causó furor alrededor del mundo y abrió diversos debates sobre el acoso escolar, la violencia, el machismo y el rol de los padres en el crecimiento de sus hijos. Este proyecto sirvió para introducir al mundo de la actuación a un joven actor al que no hay que perder de vista, Owen Cooper, quien con 14 años grabó complejas escenas y sorprendió a todos con su talento. Ahora la plataforma de streaming mostró cómo fue el proceso de casting, a partir del cual el británico se convirtió en Jamie Miller.

Owen Cooper interpretó a Jamie Miller en Adolescencia cuando tenía solo 14 años (Foto: Captura de video / Netflix)

En medio del furor por la serie, Netflix compartió imágenes de las audiciones que realizó Cooper para convertirse en el protagonista de la historia. Mezclaron videos del casting con escenas de Adolescencia a modo de mostrar el “antes y después” y cómo fue el proceso actoral de Owen. “¿Cuál es tu nombre?“, le preguntaron detrás de cámara al actor. ”Jamie", respondió él, relajado, pero en tensión, mientras se tocaba la cara con la mano. “¿De qué equipo sos hincha?“, continuaron. ”Liverpool", expresó.

En otra de las pruebas le preguntaron: “¿Le estás diciendo a todos la verdad?“. ”Sí“, dijo con la cabeza hacia abajo y los ojos entrecerrados. En las imágenes se lo pudo ver con el cabello mucho más largo del que usó durante la grabación de la serie.

“Estás mucho mejor que la última vez”, le dijo una mujer en otra escena. “¿Qué querés decir con eso?”, comentó él sorprendido. “Significa que recuperaste un poco de color”, continuó la mujer y él le respondió: “Sonás como una abuela”.

Así fue la audición de Owen Cooper para interpretar a Jamie Miller en Adolescencia (Foto: Captura de video / Netflix)

En el último fragmento, Cooper mostró su costado más agresivo, ese que sacó en la escena que grabó para el episodio tres con Erin Doherty, quien interpreta a la psicóloga Briony Ariston. “Derribó el cobertizo una vez. Estaba furioso”, expresó el actor al interpretar a Jamie en la prueba. Luego se paró de la silla y a los gritos lanzó: “¡No me quiero sentar! ¡No quiero estar acá! ¡No me gusta este lugar!”. Incluso, hasta derribó la silla para expresar su enojo e ira.

Un detalle no menor es que Owen Cooper consiguió el papel protagónico en Adolescencia sin tener ninguna experiencia actoral previa. Nunca pensó en ser futbolista, sino que, por el contrario, como fanático del Liverpool, quería jugar al futbol. Sin embargo, cuando vio a Tom Holland en la película Lo imposible (The Impossible) quiso seguir sus pasos. Tomó algunas clases en The Drama MOB en Didsbury, Manchester, y en ese contexto lo encontró Shaheen Baig, la directora de casting de la serie.

Owen Cooper recibió elogios por su actuación en la miniserie de Netflix (Foto: Instagram @netflixuk)

“En la primera prueba tenías que fingir que ibas al despacho del director y actuar como si no hubieras hecho nada en absoluto, y en realidad no lo habías hecho, eras inocente. Y luego, en la segunda, tenías que actuar como si no hubieras hecho nada malo, pero realmente lo habías hecho”, reveló el actor de ahora 15 años en una entrevista con i-D.

El director de la serie, Philip Barantini, quedó fascinado con su trabajo y se reunió con él en Manchester. Tras el proceso de audición, el joven fue elegido para interpretar a Jamie Miller y con 14 años grabó exigentes escenas con las que dejó boquiabierta tanto a la crítica como a la audiencia.