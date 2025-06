Así fue el regreso de Wanda Nara al Bailando con las Estrellas de Italia: “Otra copa más”

El lunes 26 de mayo, Wanda Nara despegó desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y aterrizó en Italia para comenzar con una maratónica estadía. Tras instalarse en su departamento de Milán, hacer compras y recorrer la ciudad, el miércoles se reencontró con Mauro Icardi en el Tribunal de Familia para la audiencia del juicio de divorcio. Una vez completado “el trámite”, según ella misma lo definió días atrás, se dirigió a Roma para ensayar la coreografía que presentaría en el certamen Ballando Con Le Stelle (Bailando con las estrellas). El programa se emitió al aire el viernes y, junto a su compañero, levantaron el trofeo de campeones.

Wanda Nara volvió a la televisión italiana y se lució en Bailando con las estrellas (Foto: Instagram @wanda_nara)

Wanda Nara fue invitada a acompañar a Yovanny Moreta Felis, más conocido como ‘Chiquito’, en un especial del certamen italiano Ballando Con Le Stelle. En sus historias de Instagram mostró los intensos ensayos que tuvieron lugar en Roma. La competencia se realizó el viernes 30 de mayo y les tocó bailar samba. La coreografía tuvo momentos en pareja y también solistas para ambos y algunos trucos. En cuanto al vestuario, la conductora se lució con un mono negro escote en V de manga largo con plumas en las muñecas. Llevó unos zapatos de taco en color nude y optó por usar el cabello recogido en una colita.

Así fue el paso de Wanda Nara por la televisión italiana

Cuando todas las parejas completaron sus presentaciones, llegó la hora de conocer al ganador del certamen. La presentadora anunció que ‘Chiquito’ era el vencedor y a su lado Wanda Nara no tardó en celebrar con él y lo aplaudió llena de orgullo. Cuando terminó el programa, ambos posaron para las cámaras con el trofeo en mano.

Yovanny Moreta Felis y Wanda Nara celebraron la victoria (Foto: Instagram @wanda_nara)

“Otra copa más, hoy se festeja en Roma”, expresó Nara en sus redes junto a una foto para la que posó con una copa de vino blanco en la mano durante las celebraciones que tuvieron lugar tras el certamen. También les agradeció, en italiano, al programa por la invitación, a su compañero por “la paciencia y la ayuda” y a sus amigos por acompañarla.

Lo cierto es que Wanda es más que conocida en la competencia de baile italiana. Participó en 2023 y se consagró como ganadora junto a su compañero Pasquale La Rocca.

Wanda Nara celebró el triunfo en Bailando con las estrellas (Foto: Instagram @wanda_nara)

Esta, sin lugar a dudas, fue una semana extremadamente intensa para ella. El miércoles asistió a la audiencia del juicio de divorcio que se realizó en Milán. Llegó a bordo de un Lamborghini rosa y lució un llamativo look de traje gris, camisa blanca, corbata, tacos y anteojos. Esto hizo que en las redes sociales mochos la compararan con el outfit que llevó la actriz Amber Heard cuando se enfrentó legalmente contra Johnny Depp. Cabe recordar que en reiteradas oportunidades Mauro Icardi evidenció que su modelo a seguir era el actor de Piratas del Caribe, puesto que la justicia falló a su favor en el juicio por difamación.

Justamente Icardi apuntó contra su ex en las redes sociales a partir de la vestimenta que usó para la audiencia. “Nunca nadie interpretó tan bien un look. La inspiración de una perdedora, mitómana y manipuladora de la ‘verdad’, también de sus hijas de diez y ocho años”, comentó junto a una foto de Heard y Depp durante su juicio. Por su parte, al ser consultada por su exmarido, en diálogo con El Ejército de la Mañana (Bondi Live) la mediática se limitó a decir que dejó de hablar sobre él. “Estoy en otra cosa. Y por respeto a mi nueva vida, no hablo nunca más”, expresó.