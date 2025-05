“Un beso a quienes quieren apagarme”: el fuerte descargo de la China Suárez tras el juicio de Wanda Nara y Mauro Icardi

Durante la jornada del miércoles 28 de mayo, el esperado reencuentro entre Wanda Nara y Mauro Icardi en el Tribunal de Familia de Milán no pasó desapercibido. La mediática sorprendió al llegar a bordo de un Lamborghini rosa y luciendo un look inesperado: traje gris, camisa blanca, corbata, tacos y gafas de sol. De inmediato, su aparición desató comparaciones con el estilo que Amber Heard llevó durante el juicio con Johnny Depp, reviviendo el recuerdo de ese escándalo mediático. En medio de la repercusión, la figura de Eugenia “la China” Suárez, actual pareja de Icardi y pieza clave en el llamado Wandagate, volvió al centro de la escena pública. Lejos de esquivar los rumores, la actriz eligió expresarse en redes sociales con un mensaje que no tardó en viralizarse.

“Un beso a quienes quieren apagarme, solo me hacen más fuerte”, escribió la ex Casi Ángeles en sus redes sociales, acompañando sus palabras con una serie de imágenes en las que se la ve sonriente y relajada durante el viaje que está realizando junto a Mauro Icardi y sus hijos. Lejos de esconderse, la actriz eligió mostrarse activa y segura, dejando en claro que los comentarios y comparaciones no hacen más que reforzar su postura pública.

El contundente mensaje de la China Suárez en medio de la polémica (Captura: Instagram @sangrejaponesa)

Entre las postales que compartió, una de ellas llamó especialmente la atención, ya que varios usuarios remarcaron su similitud con una imagen que Wanda Nara había publicado tiempo atrás, cuando aún convivía con Mauro Icardi y sus hijos en Turquía. Sin duda, esta coincidencia no pasó desapercibida y reavivó el debate en redes sobre posibles mensajes indirectos y paralelismos entre ambas.

La foto que compartió la China Suárez que hizo acordar a una posteada por Wanda Nara (Captura: Instagram)

Cabe destacar que todo esto ocurrió tras un encuentro que captó la atención del mundo entero, cuando Wanda Nara y Mauro Icardi se reencontraron en los tribunales de Milán. A pesar del contexto judicial, las imágenes que circularon mostraron a la expareja compartiendo gestos de complicidad, lo que reavivó los rumores sobre una posible reconciliación. En ese clima de especulaciones y miradas puestas sobre ellos, fue que la China Suárez decidió romper el silencio y lanzar su mensaje, marcando presencia en medio del escándalo.

Las reacciones de los usuarios al descargo

Como era de esperarse, la publicación de la China Suárez generó un fuerte revuelo en redes sociales. Su mensaje, cargado de seguridad y acompañado por imágenes en las que se la ve sonriente durante su estadía junto a Icardi, no tardó en volverse viral. Teniendo esto en cuenta, la frase se convirtió en el foco de debate y fue interpretada por muchos como una indirecta hacia los comentarios que la involucraban nuevamente en la historia entre Wanda y Mauro.

Las reacciones de los usuarios no tardaron en aparecer (Captura: Instagram @sangrejaponesa)

Muchos internautas le hicieron acordar el escándalo del WandaGate en la sección de los comentarios (Captura: Instagram @sangrejaponesa)

Sin embargo, no todos los usuarios se mostraron de acuerdo con su actitud. Algunos cuestionaron el sentido de su publicación, ironizando sobre su rol en la situación y marcando la diferencia con Wanda Nara. “Cuando llegues a una audiencia en un Lamborghini, recién ahí le mandás besos a quien vos quieras, Tati”, escribió una seguidora. Otros se sumaron con mensajes como: “Amiga, nadie quiere apagarte, te ocupaste solita de hacerlo” o “Fuerte, pero sin Lamborghini, jajajaja”, dejando en evidencia la división de opiniones que generó el posteo.

De todas maneras, también hubo quienes salieron a respaldarla y destacaron su postura. Algunos comentarios resaltaron su belleza y confianza, con frases como: “Una reina, besos hermosa” o “No le des bola a las envidiosas”. Así, la China cosechó tanto críticas como halagos, reafirmando que, más allá del escándalo, sigue siendo una figura que no pasa desapercibida en la escena mediática.