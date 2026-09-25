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Así fue la despedida de la radio de Oscar el “Negro” González Oro, tras 35 años de carrera: “Me han hecho muy feliz”

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El conductor no reveló la identidad de su nueva pareja pero dijo estar feliz
El conductor falleció a los 74 añosInstagram
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