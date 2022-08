Así está hoy Uciel, el hijo de Celina Rucci que acaba de cumplir 27 años

Recordada por sus trabajos como vedette, bailarina y actriz, Celina Rucci volvió de visita al país y aunque sufrió un desagradable traspié cuando le robaron su cartera en Palermo, supo aprovechar el tiempo en la ciudad para brindar entrevistas, reencontrarse con familiares y amigos, participar de un desfile en Puerto Madero, y para lo más importante: pasar tiempo junto a su hijo Uciel, quien acaba de cumplir 27 años.

La exvedette, que viene de superar la leucemia que le diagnosticaron en 2020, subió una historia a su cuenta personal de Instagram en la que posó junto a su hijo Uciel y sorprendió a todos sus seguidores por lo que creció. “Feliz cumpleaños amor de mi vida. Sos mi razón y mi fiel compañero en este viaje”, le escribió y etiquetó a “farmafia”, el proyecto musical del joven.

La historia que compartió Celina Rucci dedicada a su hijo Uciel, quien cumplió 27 años. Foto/Instagram: @celinarucciok

Luego compartió un reel en el que se ven a ambos disfrutando de tragos de autor en un bar porteño: “¡Feliz cumple hijo! ¡Cada año a tu lado es un gran aprendizaje, te amo pibe!”, le escribió la actriz, que mostró distintos fragmentos de una agradable noche con familia y amigos. Lo curioso fue que Celina puso una canción de Uciel de fondo llamada “Me hace falta tu voz”.

Celina Rucci mostró el festejo del cumpleaños número 27 de su hijo Uciel

Cabe recordar que la actriz se instaló en Estados Unidos, más precisamente en Nueva York, luego de haber conocido a su actual pareja, el médico y cirujano Federico Girardi. Sin embargo, Celina Rucci se habla frecuentemente con su hijo mediante teléfono o videollamada.

El emotivo encuentro entre Celina Rucci y Lío Pecoraro, tras superar la leucemia

En este breve regreso, Celina Rucci pasó por el living de A la Barbarossa, el programa que conduce Georgina Barbarossa por Telefe. Tras contar el episodio que protagonizó días atrás cuando le robaron la cartera en un bar porteño, la actriz vivió un momento emotivo cuando se encontró con Lío Pecoraro, quien al igual que ella fue diagnosticado con leucemia.

“Dijimos que íbamos a estar abrazados celebrando y acá estamos”, dijo con una sonrisa mientras intentaba animar al periodista que rompió en llanto.

“Buenos días, qué lindo estar acá”, dijo Rucci al ser presentada en el matutino y enseguida, su mirada se posó en el periodista de espectáculos, quien estaba completamente emocionado con su presencia. “Me va a hacer llorar y no voy a llorar, eh”, dijo Rucci mientras Nancy Pazos hacía un repaso por la enfermedad que ambos padecieron y de la cual pudieron recuperarse con éxito.

“Perdón, molesto mucho si le doy un abrazo porque no lo puedo ver así”, expresó la invitada mientras se cambiaba de lugar para abrazar a su amigo. “Tenemos que estar felices y contentos y sé que lloras de alegría, lo sé, lo sé, vamos”, lo alentó mientras el periodista la besaba.

Con voz quebrada, Pecoraro tomó la palabra para contar lo que significó Rucci en su recuperación. “Yo quiero decir que cuando a mí me pasó lo que me pasó, entre tantísima gente que se había comunicado, tenía un llamado insistente desde el exterior. Hasta que escucho ese mensaje que decía: ‘Lío, soy Celina, por ahí no me tenés agendada pero necesito hablar con vos’. Y era para contarme lo que nadie sabía (ni su propia familia) que ella estaba terminando de atravesar lo que yo empezaba a atravesar: una leucemia”, relató conmovido.

“Y me dijo desde el principio hasta el final todo lo que me iba a pasar. Y me dijo: ‘Mirá para adelante. Te va a pasar esto, te va a pasar lo otro, es un proceso, vas a salir adelante, vamos a salir adelante’. Y acá estamos, porque lo pudimos hacer”, reveló mientras ella asentía con una sonrisa y lo tomaba de la mano.