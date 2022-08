Celina Rucci sufrió un robo en Palermo y ofrece recompensa para recuperar sus documentos

Instalada en Nueva York junto a su pareja y a sus dos hijas desde el 2020, Celina Rucci decidió armar las valijas y regresar al país que la vio crecer. Aunque el viaje fue organizado en torno a una conferencia de traumatología a la que debía asistir su novio, la actriz aprovechó para pasear por la ciudad porteña y, a su vez, visitar a sus seres queridos. Sin embargo, lo que sería una relajante escapada se convirtió en un calvario. Mientras desayunaba en Palermo, fue víctima de un robo que quedó registrado por las cámaras de seguridad. Tras hacer público el video en las redes sociales, ofreció recompensa para aquel que encontrara su pasaporte.

El robo a Celina Rucci en Palermo

En el 2020, Celina Rucci consideró que era momento de realizar un cambio rotundo a su vida. Renunció a Incorrectas y se mudó a Nueva York. Detrás de la drástica transformación había dos motivaciones: el amor y los deseos de estudiar. A pesar de que, dos años más tarde, está más feliz que nunca, esto no evita que extrañe a las personas que dejó en la Argentina. Por eso, cada vez que puede, vuelve de visita.

No obstante, su último viaje se transformó en un dolor de cabeza de un segundo a otro. Mientras estaba sentada en un café ubicado en el barrio porteño de Palermo, desde un auto le arrebataron la cartera en donde no solo tenía dinero y su celular, sino que también llevaba los documentos y el pasaporte.

Desesperada, ya que el trámite de renovación es bastante complejo, realizó una publicación en sus Historias de Instagram en donde ofreció una recompensa por los mismos. “Si encuentran unos documentos (pasaportes, DNI) a nombre de María Celina Rucci escribir a mi cuenta que serán recompensados. Gracias”, tipeó junto a las imágenes del hecho delictivo.

Celina Rucci ofrece recompensa por sus documentos robados instagram @celinarucciok

Luego de compartir el video -el hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad-, relató su experiencia en La tarde del Nueve (El Nueve), ciclo conducido por Tomás Dente y Pía Slapka. “Estaba sentada, desayunando, un auto paró, nos preguntaron: ‘¿discúlpame, conoces tal calle?’ Mientras saco mi teléfono, intento buscar en Google, el auto arranca y me dice ‘ya está’. Ahí se ve en las imágenes como mi cartera blanca se va con el hombre”, detalló la actriz, tan molesta como frustrada.

Sobre la pérdida de sus documentos, disparó: “¿La culpa la tengo yo porque tenía mi pasaporte en la cartera? No, paren un poco, yo no soy culpable. La culpa la tiene la persona que está robando, hurtando en este caso”. Y, con el fin de comparar la realidad de Buenos Aires con la de Nueva York, agregó: “Donde yo vivo suceden cosas, porque no importa el lugar, donde hay un ser humano malo, suceden cosas. Pero no sin resolver. No es solo hacer la queja, es dar una solución también”.

“Tengo barrio, soy del Oeste, de Caseros. Me di cuenta la jugada toda como fue, no es que tenía colgadita la cartera. Automáticamente pedí las cámaras y dije: llamemos a la policía”, dijo sobre su reacción después de que le robaran. Finalmente, aseveró: “Dejemos de naturalizar estas cosas, porque la cartera importa tres carajos, los papeles también, pero hay cámaras, hay herramientas y ojala que todo esto sea para que las usen, porque no sé si es tan así”.