Así fue la inesperada y triste salida de Mavigna de Gran Hermano: los motivos de su abandono

Mavinga, la primera jugadora africana de Gran Hermano (Telefe), abandonó este miércoles el reality por decisión propia, hecho que dejó sorprendida a toda la audiencia. El motivo principal por el que la jugadora habría determinado irse de la casa más famosa del país fue porque se encontraba muy preocupada por la imagen que le daban a sus hijas los distintos conflictos de los que formó parte en las últimas semanas.

El primero estuvo relacionado con la reciente expulsión de Carmiña, quien fue apartada del ciclo por comentarios racistas contra Mavinga. Luego de este episodio, este martes la producción le permitió tener la posibilidad de volver a través de un derecho a réplica, donde le pidió perdón en vivo a su excompañera, momento que se vivió con mucha emoción.

Carmiña volvió a Gran Hermano en el D.A.R. y enfrentó a Mavinga por primera vez Capturas Telefe

Horas antes de este momento, la jugadora protagonizó un fuerte cruce con Cinzia, quien la acusó de ser una persona “violenta” y aseguró que le tenía “miedo”. Esa situación generó nuevos enfrentamientos dentro de la casa, con Daniela, Gipio, Sol y Cinzia como protagonistas, lo que aumentó el clima de tensión y la incomodidad que la llevó a desear reencontrarse con sus hijas de 12 y 14 años, quienes le preocupaban por lo que podrían llegar a ver desde afuera.

Una vez comenzada la emisión en vivo de este miércoles, Gran Hermano se comunicó con la casa y le pidió a Mavinga que les dijera unas palabras de despedida a sus compañeros antes de retirarse por la puerta giratoria. “Te voy a extrañar Gran Hermano. Gracias por la oportunidad. De verdad, hice todo el esfuerzo por seguir, pero mi cabeza y mi emoción no es lo mismo. De verdad estoy feliz de haber formado parte y de haber compartido con los chicos acá en la casa. Gracias por la forma en que nos cuidaste y de verdad solo les quiero decir chicos que los quiero a todos”, expresó la participante con lágrimas en los ojos por todo lo vivido.

La reacción de los hermanitos a la salida de Mavinga

“Gracias por todo lo que me mostraron. Por compartir y gracias por la oportunidad Gran Hermano. No quería. Pero como te dije... ojalá que pudiera seguir. Solo les quiero decir gracias. Los quiero”, agregó conmovida, mientras recibía los abrazos de sus amigos más cercanos dentro de la casa. Acto seguido, abandonó la competencia.

Se espera que, en las próximas horas, Jenny Mavigna no solo pueda reencontrarse con sus seres queridos en el estudio, sino también que dialogue con los panelistas del ciclo sobre su repentina salida y cuente en detalle los sucesos que la hicieron llegar a tomar esta decisión. Sobre todo porque, como remarcó Santiago del Moro en su intervención, era una de las “favoritas”, no solo por su historia de vida, sino por su manera de enfrentar a todos.