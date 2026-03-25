Carmiña volvió a Gran Hermano para el D.A.R. y enfrentó a Mavinga por primera vez tras su expulsión

Carmiña Masi volvió a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) de la mano del derecho a réplica (D.A.R.), una de las nuevas herramientas de esta edición del reality. En este caso, la única expulsada del programa habló con Jenny Mavinga y volvió a pedirle perdón por sus dichos racistas, lo que le significó quedar fuera de la competencia por decisión de la producción.

Segundos después del ingreso de Mavinga al SUM, apareció Carmiña en la pantalla y la africana no tardó en emocionarse hasta las lágrimas. “Hace un buen tiempo que tengo unas cuantas palabras atragantadas que no me dejan tranquila y que necesito decírtelas personalmente. Primero que nada te quiero pedir disculpas en esto que sería un frente a frente virtual que hoy nos permite el señor Gran Hermano, este derecha a réplica. Me equivoqué muy grande contigo. Mis disculpas son sinceras. No es la forma en la cual yo me quería mostrar, ni quería que nadie me vea así”, comenzó por expresar la paraguaya.

Mavinga volvió a ver a Carmiña luego de lo que fue la expulsión semanas atrás Capturas Telefe

Luego, remarcó: “Me sigue dando mucha vergüenza lo que pasó. No tuve tiempo el día que salí de la casa porque no fue el tiempo en el que yo justamente te quise explicar las cosas, y me parece que este es el tiempo en el cual te puedo explicar ahora, y por supuesto primero pedirte mis sinceras disculpas que vos te las mereces”.

Tras esto, Carmiña continuó: “En ese momento que yo dije lo que dije, que fue algo terrible que no lo quiero volver a repetir y no lo voy a repetir. Lo que dije Mavinga fue un día que yo estaba desayunando con los chicos, vos te estabas divirtiendo en el patio, estabas bailando, hice el peor comentario que una persona puede hacer cuando dije ‘mirá, parece que recién bajó del barco’. Y los que estaban conmigo se rieron. Y no los voy a justificar porque esa fue mala mía y capaz se rieron por esos mecanismos de defensa que mucha gente tiene en una situación incómoda”. Con estas palabras, desligó a Danelik Galazan y Emanuel Di Gioia de cualquier cuestionamiento.

Los comentarios racistas de Carmiña a Mavinga que encendieron la polémica en Gran Hermano: ¿expulsada?

“Yo admiro esa fortaleza que tenés. Y justamente por eso y por tu historia, era un comentario que yo nunca tuve que haber dicho. Y que me costó la salida del juego, porque eso fue totalmente fuera de juego”, agregó entre elogios para Mavinga.

Para finalizar, Carmiña Masi le hizo una propuesta a Jenny: “Ojalá el día de mañana podamos tomar un café o un mate, vos y yo, y nos podamos dar un abrazo. El abrazo que me diste antes de que yo me retire de la casa, porque sé que solamente una buena persona como vos me pudo escuchar esos minutitos antes que yo me retire. Y te vuelvo a decir, desde el fondo de mi corazón te pido disculpas”.

La respuesta de Mavinga a Carmiña

Minutos después de su ingreso al SUM, Mavinga terminó de escuchar a su excompañera y se mostró abierta a aceptar sus disculpas. “Carmiña, no tengo nada contra vos. Te perdoné el primer día con ese abrazo. No tengo problema de tomar café con vos, donde sea. Porque yo siempre te digo ‘periodista’. Y no tengo rencor contra vos. Cuando vos quieras. Cuando salga. Y seguramente tenés mi número, me puedes ubicar y no tengo ningún problema, te perdono con todo corazón. Y lamento que eso fue lo que provocó tu salida de acá, porque a mí me gustaba tu juego”, expresó.

Para despedirse de la casa nuevamente, Carmiña dijo: “Sos una gran persona, Mavinga. Por eso creo que voy a seguir pidiéndote disculpas realmente, y ojalá nos tomemos ese café, las cervecitas también, y nos podamos abrazar y seguí así de fuerte como sos. Así que fuerza, Mavinga, porque todo lo que te pasó, hoy tenés una recompensa gigante que es estar donde estás, no decaigas. Y gracias por escucharme”.