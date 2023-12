escuchar

Una de las películas que marcó a la generación de los 80 y 90 fue Volver al Futuro, la trilogía que dirigió Robert Zemeckis y que produjo Steven Spielberg, alcanzó un éxito rotundo en los Estados Unidos y en el resto del mundo gracias a la historia que jugó con el imaginario colectivo de los viajes en el tiempo. A 38 años de su estreno, se dio a conocer el presente de Lorraine Baines, madre de Marty McFly; papel que interpretó la actriz Lea Thompson.

Con la protagonización de Michel J. Fox, Back to the Future, por su título en inglés, se ganó una horda de fans que con el paso de los años sumó adeptos jóvenes a sus filas. El film que distribuyó Universal Pictures, lanzó su primera película en 1985, en la que Marty, con ayuda del Doctor Brown [Christopher Lloyd] viajó a 1955 en un auto DeLorean. A partir de diferentes sucesos y con la intención de no modificar el presente, el personaje se sometió a una serie de vivencias en las que se topó con sus propios padres de jóvenes.

Así está hoy Lea Thompson, quien interpretó a la madre de Marty McFly (Fuente: Instagram/@lea_thompson)

El éxito fue tal que en 1989 se lanzó la segunda tanda y en 1990 la tercera, en la que Brown eligió un estilo de vida austero, lejos de las máquinas viajeras y en un espacio temporal, 100 años atrás de ese presente. Por su parte, Marty y Jennifer consumaron su relación y siguieron juntos.

En tanto, luego de más de tres décadas del primer largometraje, el presente de Lea causó gran sorpresa entre los seguidores de la saga. En especial porque pareciera que el paso de los años no la afectó en lo más mínimo.

Lea junto a sus hijas, Zoey y Maddie (Fuente: Instagram/@lea_thompson)

La actriz creó una cuenta de Instagram en donde a diario hace pública parte de su vida privada. Lejos de la pantalla grande, la última película en la que participó fue en 2011 con Hielo Frágil, la cual contó con intérpretes reconocidos de Hollywood como Greg Kinnear, Billy Crudup y Alan Arkin.

No obstante, su vínculo con parte del elenco de Volver al Futuro aún se mantiene en pie. En diferentes ocasiones, Lea manifestó su apoyo a Michael J. Fox debido a la enfermedad de párkinson que padece, en especial cuando se estrenó la película sobre su vida: “Por favor, mírenla (...) Está lleno de alegría, humor, amor, honestidad, inspiración y un sueño de fans. Buen trabajo, hijo mío. Nos hacés sentir tan orgullosos”.

En febrero de este 2023 se reunió con algunos de sus excompañeros y la describió como su “familia”, que además del actor que interpretó a Marty McFly, se encontró Christopher Lloyd y Thomas F. Wilson [Biff Tannen en la saga]. “Una trilogía especial de cine que reúne a la gente durante décadas y seguirá haciéndolo por muchos más. Clásico”, describió Lea sobre el largometraje en el que participó hace más de 35 años.

Lea en el estreno de la última temporada de la serie policial que protagonizó, Las hermanas Spencer (Fuente: Instagram/@lea_thompson)

Sobre su vida personal, Lea se casó con el cineasta estadounidense Howard Deutch y tuvieron dos hijas, que también son actrices, Zoey y Madelyn Deutch. Acerca de su presente laboral, se alejó del cine, pero no de la vida pública y la protagonización de producciones televisivas. En más de una oportunidad se la vio en entrevistas para medios estadounidenses, entre la que destacó su paso por el programa de Jimmy Fallon, en La noche de Jimmy. A inicios de diciembre, anunció el estreno de la última temporada de la serie policial en la que trabajó junto a Stacey Farber, Las hermanas Spencer.