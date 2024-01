escuchar

El 25 de enero fue la fecha de estreno de la miniserie Griselda en Netflix. La misma retrata la vida y obra de Griselda Blanco, una reconocida narcotraficante nacida en Colombia que decidió instalarse en los Estados Unidos para expandir su negocio.

Creada y dirigida por Doug Miro y Eric Newman, esta producción escaló de manera tal que es una de las más vistas de la plataforma estadounidense. Uno de los puntos que más cautiva es cómo se desenvuelve Griselda, quien está protagonizada por Sofía Vergara.

Rodeada de amigos y facilitadores de negocios que le dan un contexto favorable para que ella se pueda mover, los directores intentaron retratar de la manera más cercana y amigable a una figura que causó estragos en la sociedad norteamericana a tal punto de contratar sicarios para asesinar a sus enemigos.

Griselda Blanco y una postal que retrata su juventud

Para encarar el protagónico, Sofía Vergara debió observar varias imágenes y videos de Griselda Blanco con el fin de poder imitar sus facciones, gestos y hasta su manera de proceder. Es por eso que en el rodaje debió asistir a varias sesiones de maquillajes para corregir algunos detalles de su rostro, de manera tal que quede idéntica a la protagonista del film.

Así fue como en los últimos días se revelaron algunas instantáneas de Griselda en su etapa como adolescente y el público quedó sorprendido al conocer realmente cómo fueron sus primeros años de vida. Una de las tres fotos que circularon se ve en blanco y negro, aunque retrata de cerca el rostro de ella, con su pelo color negro y una vincha clarita.

Las inéditas fotos de Griselda Blanco

Otra de las imágenes que circuló muestra a Griselda en una casa con un fondo de color celeste, donde ella fue fotografiada de la cintura para arriba, y al igual que en la anterior muestra se la ve con aritos en sus orejas y un vestido negro.

La última de las postales es una familiar donde aparece ella, junto a su esposo Carlos Trujillo, quien se encargaba de falsificar documentos y los tres hijos que tuvieron en común, llamados Dixon, Uber y Osvaldo, quienes murieron con el correr de los años debido a varios ajustes de cuenta por estar vinculados al mundo de la venta de estupefacientes.

Tres de los cuatro hijos de Griselda Blanco tuvieron un final trágico que se corresponde al modo de vida y negocios que se dedicaron (Fuente: Instagram/@Michelcorleoneblanco)

Sofía Vergara mostró la increíble transformación para protagonizar a Griselda

En diálogo con el medio 20 minutos, la actriz y modelo nacida en Barranquilla contó cómo fue el hecho de encarar este proyecto y el temor a que el público la compare con el personaje de Gloria en Modern Family, una serie que duró 11 temporadas y marcó a sus seguidores.

“No quería que la gente vea la serie y diga: ‘Pero esa es Gloria, lo único es que tiene una nariz de plástico pegada’. Eso me daba muchísimo miedo al comienzo”, detalló Vergara al hablar de cómo se preparó para interpretar a Griselda Blanco.

Sobre la transformación que debió atravesar, aclaró: “Comencé a caminar diferente y me paraba diferente. Me ponía una ropa interior que me aplastaba, que me agarraba, que me cambiaba un poquito las curvas de mi cuerpo”.

Por último, a la hora de encarar el papel, explicó qué similitudes existen entre su vida personal y la de Griselda: “Solo con ser mujer, madre, inmigrante, con tener responsabilidades y tener que salir adelante sola”, cerró.

