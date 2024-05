Nico Occhiato le habría pedido casamiento a Flor Jazmín en medio de la idílica gira de Nadie Dice Nada por España

Escuchar

Nico Occhiato atraviesa uno de sus mejores momentos, tanto personal como profesionalmente. El elenco de Nadie Dice Nada (Luzu TV) se encuentra de gira por España y cumplió sus destinos con todas las entradas agotadas, mientras unas imágenes que se volvieron virales en las redes sociales dieron a entender que el locutor le habría pedido casamiento a Flor Jamín Peña.

Los rumores se iniciaron cuando el conductor de radio fue captado en una joyería de lujo mientras buscaba anillos de compromiso. Así lo posteó la influencer Victoria Braier, popularmente conocida como Juariu. “Hace unos días, una seguidora me mandó una foto de un famoso viendo anillos en Tiffany. Yo no la iba a subir, pero viendo la historia que subió él, me parece que ya sucedió”, destacó.

Las fotos que compartió la influencer Instagram: juariu

La influencer se refirió a una selfie que compartió Occhiato desde la habitación del hotel en el que se aloja con la bailarina, donde se apreció de fondo una bolsa de color celeste que se asemejaría a las que entrega la reconocida marca. En publicaciones posteriores, Flor Jazmín lució un llamativo anillo que se presumió que se trataría del de compromiso, por lo que la respuesta habría sido afirmativa. ¿Se darán pronto el “sí, quiero”?

La foto que confirmaría la pedida Instagram: juariu

La pareja blanqueó su romance en enero de este año, en medio de la transmisión en vivo del programa que compartieron desde Mar del Plata, por la temporada de verano. “Me enamoré como nunca pensé que me iba a enamorar en mi vida. Lo dije, ya está”, expresó el conductor, lo que hizo que el estudio se inundara de gritos de emoción. En tanto, Flor Jazmín se conmovió y no pudo controlar el llanto.

La idílica gira de Nadie Dice Nada en España

El elenco de Nadie Dice Nada expresó su emoción a través de las redes sociales al transitar una exitosa gira por España que agotó las entradas en las localidades que visitaron. Nico Occhiato, Flor Jazmín, Romina “Momi” Giardina, Nacho Elizalde y Santi Talledo iniciaron su viaje en Madrid, en el Teatro Rialto, el martes pasado.

La gira de Nadie Dice Nada en España Instagram:nadiedicenada

El conductor compartió fotos de la travesía Instagram: nicoocchiato

Las luces del escenario y las risas del público protagonizaron la noche madrileña, con un elenco que fue ovacionado y que logró agotar las entradas del establecimiento. “Nunca lo imaginé. Madrid, una locura total”, expresó Nico Occhiato en sus redes sociales. Y añadió: “No podemos creer lo que estamos viviendo. No me entra en la cabeza lo lejos que llegó este proyecto independiente. Los sueños se cumplen y pueden ser más grandes de lo que crees si laburas y te esforzás mucho”.

Posteriormente, el conductor de radio posteó una imagen en la que mostró la imponente estructura del Teatro Coliseum de Barcelona, donde actuaron este domingo por la noche, también con las 1200 vacantes ocupadas.

Actuarán en Mallorca Instagram: nadiedicenada

Este lunes, el equipo de producción llegó a Mallorca, desde donde mostraron su emoción y compartieron las postales de la idílica isla, mientras se alojaron en un hotel con vistas al mar. A las 10 horas, iniciaron el programa en vivo desde el espectacular estadio del Mallorca, y el jueves a la noche protagonizarán su show.

