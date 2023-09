escuchar

El impacto de la telenovela María la del Barrio trasciende la pantalla, ya que sus protagonistas han llevado su talento y versatilidad a una gama diversa de proyectos televisivos y cinematográficos. En esta nota te contaremos qué es de la vida de los tres personajes detrás de la famosa escena “maldita lisiada”; además de otros datos relacionados con el tema.

Escena emblemática de María la del Barrio

¿Cómo lucen hoy los tres personajes de la famosa escena “maldita lisiada” de María la del Barrio?

Hoy en día, Yulianna, quien ahora tiene 41 años, encontró en esta emblemática escena el impulso que necesitaba para explorar otros horizontes en su carrera. Su participación en telenovelas como Salomé, Velo de novia y La rosa de Guadalupe la ha consolidado como una actriz versátil y multifacética en la industria televisiva. Recientemente, participó en el reality de Telemundo, Los 50, una competencia en la que celebridades conviven y compiten por un premio, demostrando su valentía y capacidad para enfrentar nuevos desafíos.

A pesar de su eliminación en Los 50, Itati Cantoral continúa brillando en otros campos. A sus 50 años y madre de tres hijos, ha ampliado su presencia en cine, teatro y televisión. Su trabajo en el doblaje latinoamericano de la exitosa película animada Red de Pixar y su próxima comedia Mejor viuda que mal acompañada son claras evidencias de su incesante creatividad y determinación.

Así luce Yulianna, quien ahora tiene 41 años e interpretó a la maldita lisiada (Fuente: Instagram/@yuliannap)

Por otro lado, Benavides, quien tiene 44 años, también ha encontrado su camino en el mundo del espectáculo tras su participación en María la del Barrio. Su enfoque ha sido principalmente la televisión, destacando en la telenovela A que no me dejás con un papel destacado. Su talento también ha cruzado fronteras, ya que se le ha visto en la miniserie El colapso y en la producción estadounidense The Good Doctor, donde asume el papel del Dr. Mateo.

Trama de María la del Barrio

María es una joven muy valiente y pobre que vive en las afueras de la ciudad. La protagonista pierde a su madrina quien, en sus momentos previos a la muerte, hace prometer al cura del pueblo que cuidará de María. El cura, cumpliendo los deseos de la madrina, lleva a María como sirvienta de una familia adinerada.

Así luce Itati Cantoral (Fuente: Univision)

En la nueva familia, desarrolla un romance con el hijo menor, Luis Fernando, muy malcriado y misógino. Esta nueva relación desata los celos de otra mujer, Soraya, enamorada del mismo hombre y, su nuevo objetivo vital, es destruir el reciente romance.

¿Dónde ver María la del Barrio?

La telenovela icónica mexicana María la del Barrio representa un clásico muy deseado por varios individuos. En el pasado, acceder a su contenido completo estaba sujeto a la programación variada de diversos canales de televisión. No obstante, gracias al progreso tecnológico, ahora es posible disfrutar de ella mediante servicios de transmisión en línea.

Así luce actualmente "Dantito", quien besó a "la maldita lisiada" (Fuente: Instagram/@Osvaldo Benavides)

María la del Barrio se encuentra disponible en la plataforma de streaming Vix, como se puede comprobar en el calendario de contenidos de la aplicación misma.

Todo sobre la plataforma VIX Premium

Vix Premium es el servicio de streaming pago en español más grande del mundo. Ofrece series originales, lanzamientos de películas exclusivas todas las semanas, fútbol premium, y mucho más.

Vix está disponible en 19 países, que son: Estados Unidos, México, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Puerto Rico, Ecuador, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Bolivia, Panamá, República Dominicana, Nicaragua, Paraguay, Venezuela, Uruguay.

Así mismo, VIX está disponible en todos tus dispositivos favoritos:

‍Móvil: iOS, Android

‍‍Tablet: iPad, Android

‍‍Web: Chrome OS, MacOS, Windows PC

‍‍Smart TV: Android TV, Fire TV, Roku, Samsung TV, Apple TV

Qué es lo que se sabe sobre Thalía

Thalía, es una cantante, actriz y empresaria mexicana, que inició su carrera musical a principios de los años 80 como vocalista de un grupo infantil llamado Din-Din y en 1986 se integró a la banda Timbiriche, con la que grabó tres álbumes de estudio, y de la que se separó en 1989.

Furor por María la del barrio a 25 años de la reversión de la Cenicienta que coronó a Thalía como reina de las telenovelas

Poco tiempo después, Thalía viajó a Los Ángeles (California) para prepararse como solista. Regresó a México en 1990 y publicó su primer álbum titulado “Thalía”, bajo el sello discográfico Fonovisa, al que siguieron “Mundo de cristal” en 1991 y “Love” en 1992, los cuales lograron éxito en ventas en territorio mexicano.

En 1994, Thalía firmó un contrato con la discográfica EMI, con la cual lanzó diez álbumes de estudio. En 2009 firmó un contrato con Sony Music, la cual era dirigida entonces por su esposo Tommy Mottola. Más tarde consiguió un disco de diamante y triple certificación de su primer álbum en directo, Primera fila: Thalía, al distribuir 500.000 copias en México.

Thalía ha vendido más de 25 millones de discos en su carrera como solista, lo que la convierte en una de los artistas musicales latinos con mayores ventas. Entre sus más grandes éxitos se encuentran los temas: “Piel morena”, “Amor a la mexicana”, “Entre el mar y una estrella”, “Arrasando”, “Tú y yo”, “No me enseñaste”, “¿A quién le importa?”, “Amar sin ser amada”, “Equivocada”, “Desde esa noche” y “No me acuerdo”.

Así luce actualmente Thalía @thalía / Instagram

En 2002, “Piel morena” de Thalía resultó elegido como “el mejor tema en español de todos los tiempos en Estados Unidos” en una encuesta realizada por Univision, mientras que, una década después, Terra situó a “Amor a la mexicana” en el primer lugar en su listado de “Las 50 mejores canciones latinas”. El tabloide británico The Sun la clasificó como número 25 entre las “50 cantantes que nunca serán olvidadas” en la historia musical.

En su trayectoria como actriz, Thalía ha participado en siete telenovelas, dos películas, una obra de teatro, aunado a la grabación de tres bandas sonoras de películas. Las telenovelas en las que ha participado han sido vistas por más de dos mil millones de personas en 180 países; tan solo la llamada Trilogía de las Marías fue vista durante su transmisión original por mil millones de personas.

Algunos medios consideran que es su faceta como actriz la que le trajo fama a Thalía en todo el mundo. Si bien sus actuaciones en las telenovelas le han valido críticas variadas y no han sido muy abundantes, la actriz mexicana es considerada como la “Reina de las telenovelas” y es probablemente la artista más conocida de este género televisivo en el mundo.

A grandes rasgos, la carrera de Thalía la ha llevado a ser calificada como un ícono popular en varias regiones del mundo. Otras ocupaciones ocasionales incluyen la conducción de programas televisivos, la locución, la producción discográfica, la escritura, y el diseño de modas.