En cada programa de Got Talent Argentina (Telefe) se presentan una gran cantidad de artistas para demostrar que son capaces de emocionar al jurado con su talento. En la noche de este martes, subió al escenario un joven que, con su historia de vida y su arte, logró emocionar al jurado hasta las lágrimas.

Este martes, se presentó el joven de 17 años, Kevin Blanco, de Los Polvorines, quien reconoció estar un poco nervioso antes de su actuación. “Hoy vengo a rapear y voy a dedicarle esto a una persona que desafortunadamente ya no está con nosotros”, introdujo. Sin emargo, al dialogar con los jurados no pudo evitar quebrarse.

“La música siempre fue mi sueño y esto de acá es algo que me hace muy feliz. Desde chiquito quería hacer esto, pero de pequeño me hacían bullying entonces no podía salir de ese capullo, pero ahora estoy acá con la intención de dejar todo eso atrás y de cumplir mi sueño de poder hacer feliz a mi familia y a mis amigos que están siempre conmigo”, manifestó.

La presentación de Kevin Blanco en Got Talent

Ante la emoción del joven, Abel Pintos intentó calmarlo con algunas palabras. “Te voy a decir algo. Yo no sé si vos sos un hombre creyente, yo soy un hombre creyente. Me voy a permitir yo darle las gracias a Dios por tu presencia hoy acá y porque con arte le puedas mandar un abrazo al corazón de todos los que te hicieron bullying y les puedas demostrar que sos mejor. Y sobre todo que te lo puedas demostrar vos”, señaló.

Ante las palabras de Abel, el joven recuperó la templanza y comenzó su performance en el escenario de Got Talent Argentina. “Dedicado a Diego Armando”, rapeó en la primera línea y luego continuó: “Que seas, o no, el mejor. Eso yo lo tengo muy claro, igual sé que conseguiste algo que pocos han logrado. Al principio te esforzaste para tu familia andar ayudando. Lástima que lo que cultivaste ahora solo será recordado y no será por un gol, tampoco por una mano, sino por el gran valor que por tele has demostrado”.

La devolución del jurado a Kevin Blanco

Mientras el joven recitaba sus rimas, las cámaras del programa de talentos enfocaba a la madre del talentoso rapero y las distintas reacciones del jurado, quienes se emocionaron al escuchar la canción.

Tras su actuación, Abel Pintos, conmocionado, le dio su veredicto: “Creo que tenés mucho talento. Y me parece que la parte más difícil del esfuerzo ya la aprendiste. Después es tiempo y trabajo. Te felicito por todo”, indicó. Por su parte, Florencia Peña señaló: “Yo creo que el dolor siempre es el mejor maestro. Es duro que sea así y no sabes lo importante que es el dolor en el arte. Agarralo y convertilo en canciones, te va a hacer un gran artista”.

Emir Abdul se sintió identificado con la historia de vida de Kevin. “Sos pequeño. Yo sufrí mucho bullying. Yo sentí algo que sentías vos y la gente se reía. Me decía ‘sos gordo, sos p***, ¿cómo vas a triunfar’. Y hoy estoy viviendo mi sueño igual que vos. Así que sacale el lado positivo a todo, me llegó mucho lo que hiciste”, indicó.

Por último, el jurado de notables decidió que Kevin debía avanzar a la siguiente instancia del programa de talentos. “Bienvenido a Got Talent, rey”, concluyó La Joaqui en una de las presentaciones más emocionantes del último programa.