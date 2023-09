escuchar

Este lunes, Lali González debutó en la pista del Bailando 2023 (América) junto a su compañero Maximiliano Diorio. Tras romper el hielo, la pareja experimentó un percance al cierre de su coreografía, por el que, tanto Andrés Nara como su esposa, Alicia Barbasola, reaccionaron de una manera insólita, lo cual generó un llamado de atención en directo por parte del conductor, Marcelo Tinelli.

La reacción de Alicia Barbasola y Andrés Nara tras el baile de Lali González

Nara y Barbasola insisten con ingresar al certamen de baile y están dispuestos a hacer cualquier cosa para lograrlo. Ya desde el inicio del programa, la estuvo presente en la tribuna como invitada especial por Ángel de Brito y le manifestó en directo a Tinelli sus ganas de ser parte del show, algo que de momento sería imposible, ya que las audiciones finalizaron una semana antes de confirmarse la lista de los treinta participantes.

Ahora, la reacción de Andrés y Alicia que causó polémica fue a partir de la performance que Maxi y Lali llevaron a cabo. Esta actitud tuvo su inicio poco después de que Ángel De Brito diera su opinión sobre el desempeño de los dos bailarines. “Cuando veo estas cosas digo: ‘¿Por qué Alicia y Joel Ledesma no están en la pista?’. Es una injusticia para estos dos que están desesperados por entrar”, expresó el conductor de LAM (América).

Luego de ese parecer, Tinelli le dio la palabra a Silvia Viera, conductora de América, que se mostró molesta con las risas de Barbasola y Nara. “Son dos talentos. El talento de Maxi, que es grande, y el talento de Lali. Perdón Alicia, pero vos tenés cero talento. Lo único que sos es ‘ser la señora de’. Lali se hizo sola el nombre”.

La pelea de Alicia Barbasola por el talento de Lali González

Ante ello, Barbasola respondió: “Estás equivocada. Yo trabajaba antes de ser la mujer de Nara. Yo no sé quién sos vos. ¿Quién sos?”. Después de esta contestación, la conductora replicó: “Lali tiene nombre propio. Ella tiene talento, Maxi también. Vos no”. En ese instante, Alicia respondió: “Mucha agresividad. Cuando alguien agrede tanto es porque no tiene cómo demostrar lo contrario”. Y concluyó: “¿Vos quién sos? ¿De dónde saliste?”.

Con los ánimos caldeados y luego de una mala racha de puntaje por parte del jurado -5 en total-, Marcelo Polino resaltó el final de la coreografía. En primer lugar, porque se trató de una maniobra bastante arriesgada y de la cual los seguidores del programa en las redes quedaron atónitos. Y en segundo, por un pequeño error que cometieron al enseñarlo.

“Pónganse a ensayar”, insistió Polino acerca del fallo que cometieron los bailarines. Ante ello, Lali le rogó al periodista su permiso para intentarlo nuevamente y este les permitió repetirlo para confirmar que sí lo sabían. Una vez que ambos lo replicaron, hacia el cierre, se tropezaron, por lo que el jurado comenzó a reír.

“Es por eso que no se pueden repetir las cosas. Se hacen una sola vez”, dijo Tinelli al tiempo que señaló la actitud de Andrés y Alicia desde la tribuna: “Perdón, no se rían ustedes. No se pueden reír de los participantes. Los acabo de ver que se están riendo”. En ese instante, la cámara mostró al matrimonio a las carcajadas, en especial a Barbasola, quien se tapó el rostro con sus manos.