Así se ven los actores de 'Guardianes de la Bahía', 30 años después

Mitch Buchannan era interpretado por David Hasselhoff

David Hasselhoff interpretó a Mitch Buchannon en la aclamada producción. Nació el 17 de julio de 1952 en Estados Unidos y se destaca tanto por su faceta actoral como musical. Ingresó en la década de los 70 al séptimo arte y en 1982 tuvo su primer gran papel protagónico en la serie 'El auto fantástico', interpretando a Michael Knight; este personaje, así como el de Guardianes de la bahía, hizo de Hasselhoff el 'ídolo por excelencia' de los años 80. Fue tal su fama que, en la década del 2000, hizo varios cameos en películas encarnándose a sí mismo.

Una de las escenas más divertidas de esa época fue la presentada en 'Bob Esponja: la película', de 2004: Bob y Patricio, los personajes infantiles, conocen a David Hasselhoff que, con ayuda de su cuerpo-lancha, los lleva hasta Fondo de Bikini. Esta escena, a la vez, fue un guiño de la época del actor como un Guardián de la bahía. Hoy en día sigue vinculado a las películas y la música.

Casey Jean Parker "C.J." era interpretada por Pamela Anderson

CJ Parker, una de las guardianas de la bahía que atraía las miradas, fue interpretada por Pamela Anderson, una de las figuras más controversiales de Hollywood. Pamela nació en 1967 en Canadá y muy pronto se mudó a Estados Unidos e ingresó al modelaje. Durante su carrera se ha destacado por sus desfiles y su paso por portadas de revistas, además, fue una de las 'Chichas Playboy' más aclamadas de los 90. Su paso por la televisión y el cine ha dejado producciones como 'Barb Wire', 'Gloun' y 'Days your Live'. Pamela 'estremeció' a los focos mediáticos luego de la difusión de metrajes privados de ella y su esposo de entonces, el rockero Tommy Lee.

Su actividad reciente sobre los escenarios es escasa, sin embargo, realizó un acto particular: visitó a Julian Assange, el cerebro detrás del portal WikiLeaks, luego de su expulsión de la embajada de Ecuador en Inglaterra y su posterior retención.

Stephanie Holden era interpretada por Alexandra Paul

Stephanie Holden fue una guardiana interpretada por Alexandra Paul. La actriz estadounidense nació en 1963 y no es mucho lo que se sabe sobre su vida dado que, desde los inicios de su profesión, restringió las cámaras de su entorno personal. Ha participado en más de una veintena de películas, destacando 'Christine', 'Kuffs' y 'The paper boy'. Su trabajo más reciente fue en la película 'Flirting with Madness'.

