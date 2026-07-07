Quién se fue de Gran Hermano este lunes 6 de julio

La nueva gala de eliminación de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) mantuvo en vilo a los seguidores del reality con una de las instancias más comentadas de esta edición. En la noche del lunes 6 de julio, siete participantes quedaron sometidos al voto negativo del público al integrar la denominada “placa planta”, una categoría que reúne a quienes, según la dinámica del juego, tuvieron una participación con menor impacto dentro de la casa. Quién dejó el programa fue Leandro Nigro.

La gala comenzó con siete participantes en la placa de eliminación: Matías Hanssen, Sebastián Cola, Mariela Prieto, Juan Carlos López, Alejandra Majluf, Luana Fernández y Leandro Nigro. A medida que Santiago del Moro anunció a los salvados, la definición quedó en un mano a mano entre Luana Fernández y Leandro Nigro.

Mientras la participante expresó su malestar por haber quedado incluida en la denominada “placa planta”, al considerar que su desempeño dentro de la casa no justificaba esa etiqueta, Nigro llegó a esa instancia marcado por varias semanas de bajo perfil, una percepción que terminó pesando en la decisión del público.

Leandro Nigro se despidió de Gran Hermano en una gala marcada por la "placa planta" (Captura: Telefe)

El mano a mano terminó con una diferencia contundente en el voto del público. Luana Fernández obtuvo el 39,90% de los votos negativos, mientras que Leandro Nigro alcanzó el 60,10%, quedando eliminado de la competencia.

Leandro Nigro quedó eliminado de Gran Hermano tras recibir el 60,10% de los votos

Como se trataba de una “placa planta”, la producción preparó una salida diferente a la habitual. En lugar de despedirse por la puerta principal, un hombre caracterizado como un arbusto ingresó a la casa, cargó a Nigro sobre sus hombros y lo retiró por la puerta roja.