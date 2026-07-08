Andrea del Boca deja otra vez la casa de Gran Hermano: la razón detrás

Un posteo realizado por Santiago del Moro en su cuenta de Instagram personal encendió las alarmas de todos los fanáticos de Gran Hermano (Telefe). Según reveló el conductor, esta noche una querida participante dejará el juego. “Me comunica el Big que esta noche seguramente una de las participantes más señaladas de esta edición dejará la casa. Después de todo lo que se dijo. Después de tantas polémicas, nunca hay que olvidar que, antes que un jugador, hay siempre una persona. Así es la vida. Así es #GranHermano. Nos vemos 22.30 horas y a continuación #Lacumbre”, escribió.

Si bien el presentador no dio a conocer ningún nombre en particular, a las pocas horas Ángel de Brito reveló toda la verdad sobre la jugadora en cuestión. Durante su programa de streaming en Bondi Live, el periodista explicó: "Tenemos novedades de GH porque esta noche se despide Andrea del Boca. ¡Otra vez! No sé si volverá. Pero tiene que ver con la salud de su mamá“.

El comunicado de Santiago del Moro (Foto: Instagram @santidelmoro)

“Ya lo anunció Santiago en este comunicado. Sin nombrarlo, obviamente. Lo van a comunicar a la noche en el vivo”, agregó, sacándole el misterio a la publicación realizada por el conductor de Telefe.

Otro detalle no menor, que dio a conocer el líder de las angelitas, es que en el día de ayer, Anna del Boca, la hija de Andrea, no se presentó a su streaming. Esto estaría estrechamente vinculado a las complicaciones médicas que atravesaría su abuela. “La hija de Andrea no fue al streaming y aparentemente esta noche abandona Andrea y quizá, quién sabe, con estas cosas que tiene la vida, si tiene ganas de volver o no se verá porque dura hasta septiembre”, recordó Ángel, sobre los dos meses y medio de programa que aún quedan por delante.

Andrea del Boca junto a su madre Ana y su hija, Anna Chiara (Foto: Redes Sociales)

Rápidamente, las redes sociales se llenaron de mensajes a favor y en contra de esta nueva salida de Andrea del Boca. “Por favor que no vuelva más”; “Y más en estas instancias del juego, si sale, que no vuelva, sería injusto” y “Podría ser Yipio, también tiene a la mamá en cuidados, Tamara Charlotte, Cinzia está embarazada jajaja”, fueron algunos de los mensajes más destacados de los fanáticos del reality.