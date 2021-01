La exgobernadora de la provincia de Buenos Aires y el periodista deportivo disfrutan de unos días de descanso en el sur de la Argentina Crédito: Instagram @mariuvidal

Enrique "Quique" Sacco y María Eugenia Vidal disfrutan de más de un año de relación. El periodista deportivo suele subir fotos juntos a las redes sociales, ya sea de su tiempo libre o también de celebraciones especiales. Ahora, ambos disfrutan de unos días de descanso en la Patagonia argentina.

El destino quiso que se cruzaran en un programa de Mirtha Legrand. El tiempo hizo el resto: la relación entre María Eugenia Vidal y Enrique Sacco se consolidó con el paso de los meses. Este verano, la pareja decidió ir de vacaciones al sur argentino.

Fue el propio Sacco quien lo hizo público a través de una publicación en la redes sociales. "Juntos", escribió el periodista deportivo junto a una foto de ambos con un look aventurero. El escenario fue fácilmente reconocible por los internautas: el Bosque de Arrayanes, a orillas del lago Nahuel Huapi.

No con mucha frecuencia, pero siempre atento a ocasiones especiales, Sacco suele compartir imágenes de su pareja. Con anterioridad el periodista deportivo había saludado a la exgobernadora con motivo de su cumpleaños. El posteo del 8 de septiembre incluyó un video musicalizado con el tema "Have I told you lately that I love you?", de Rod Stewart.

Por su parte, Vidal también había felicitado a Sacco por su cumpleaños. En aquella ocasión, el 27 de octubre, la exgobernadora había compartido una fotografía de los dos en la intimidad de una cocina familiar.