Jey Mammon reapareció en las redes sociales y recibió un mensaje de apoyo de una reconocida actriz: “En familia”

Juan Martín Rago, popularmente conocido como Jey Mammon, se situó en el ojo de la tormenta tras conocerse públicamente que fue acusado de abuso sexual a menores, lo que generó su suspensión de Telefe. Lucas Benvenuto denunció al humorista en 2020, pero la causa fue sobreseída un año después por prescripción. “Él tenía 32 años y yo, 14″, advirtió el joven. Tras su vuelta a la Argentina, luego de una breve estadía en Madrid (España), el exconductor de La Peña de Morfi reapareció en las redes sociales y mostró el festejo del cumpleaños de su madre: “En familia”. En este contexto, recibió el inesperado mensaje de una reconocida actriz.

“Hace rato que estoy en la vida normal”, señaló Mammon tras su regreso a la Argentina. El exconductor del ciclo televisivo aseguró que su intención es regresar a su trabajo de antes. “La televisión es el lugar donde trabajé toda la vida”, señaló. Y agregó: “No estoy escondido ni recluido. Ni cuando me fui a España, que decían: ‘Huyó, se escapó'. Me fui de vacaciones”.

Jey Mammon reapareció en las redes sociales y se mostró con su mamá Instagram: jeymammon

Este domingo 14 de mayo, Mammon compartió un posteo a través de su cuenta de Instagram, en el que se mostró junto a su madre. “Festejando el cumpleaños de mi mamá, Ana María, en familia”, describió. Además, envió una felicitación a las mujeres por el Día de la Madre: “Feliz día para todas las mamás. Los quiero”.

La publicación recibió el sorpresivo comentario de una reconocida actriz, Florencia Peña (Casados con hijos), quien escribió al humorista: “Te quiero”. Además, la tarotista y astróloga Jimena La Torre expresó: “Felicidades para vos y tu mamá”. En tanto, Luciana Salazar comentó con un emoji de un corazón rojo, mientras que la actriz Julieta Ortega plasmó uno negro.

El gesto de Lucas Benvenuto con Thelma Fardin

Este sábado, se conoció que el fallo de Brasil decretó la absolución de Juan Darthés, denunciado por Thelma Fardin en 2018 por abuso sexual agravado, en Nicaragua, donde se encontraban durante la gira del elenco de la novela de Patito Feo en 2009. En aquel momento, la sobreviviente tenía 16 años y el actor, 45.

Desde que se hizo pública la acusación de Lucas Benvenuto contra Jey Mammon, la actriz y activista feminista le mostró su apoyo, como hizo con muchas víctimas y sobrevivientes previamente. Así, el joven también le tendió la mano cuando se conoció el fallo del Juzgado Penal Federal de San Pablo para Darthés y publicó un mensaje a través de su perfil de Instagram: “Esto no nos adoctrina. Acá estamos. Te abrazo”, expresó.

El mensaje de apoyo de Lucas Benvenuto a Thelma Fardin Instagram: lucasbenvenutoo

“El fallo reconoce el abuso, reconoce el sexo oral, la penetración con la mano... pero dice que no se alcanza a probar que hubo penetración con el pene y, por eso, no se considera violación”, destacó Thelma Fardin, durante una conferencia de prensa que brindó este sábado junto al colectivo de Actrices Argentinas. Y agregó: “¿Qué esperan? ¿Qué le está pidiendo la Justicia a las infancias? ¿Que se filmen cuando son abusadas? En Brasil, solo el 1% de los abusos sexuales obtienen condena. No soy la excepción, soy la regla”.

