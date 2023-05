El Frente de Todos repudió los dichos de Baby Etchecopar contra Cristina Kirchner y Cecilia Moreau

escuchar

El bloque del Frente de Todos (FdT) en la Cámara de Diputados emitió un comunicado en las últimas horas del lunes para repudiar dichos que tuvo en una entrevista el periodista Ángel “Baby” Etchecopar sobre dos representantes del espacio oficialista: la vicepresidenta Cristina Kirchner y la titular de la Cámara baja, Cecilia Moreau. Fue después de que a la primera la tildara de “cáncer” y a la segunda, de “metástasis”.

“Las y los diputados nacionales del Frente de Todos repudiamos las expresiones de Baby Etchecopar contra nuestras compañeras. Basta de discursos de odio y de violencia machista”, pidieron los legisladores. Asimismo, exigieron “el rechazo unánime” de toda la Cámara de Diputados y “de la sociedad en su conjunto”.

Lo hicieron en relación a las palabras que pronunció el conductor de A24 en una entrevista que le hizo María Julia Oliván en el portal que dirige, Border Periodismo. “Yo una vez en la mesa de Juana Viale dije que Cristina era el cáncer de la Argentina. Yo no me refería a una enfermedad, mi mujer murió de eso, la respeto a la enfermedad y la odio de la misma forma que la respeto. Pero no imagino cómo representar algo más nocivo para el cuerpo de la República y de la patria que un ser que se pasa 20 años deteriorando al de enfrente”, planteó Etchecopar.

“Y las metástasis son los gobernadores que violan a las sobrinas, el otro que no deja entrar a la chica con Covid al pueblo, estas mierdas que se han formado que son metástasis de esta porquería que es el kirchnerismo”, siguió el periodista que suele ser ultracrítico de esa fuerza política. Entonces, remarcó: “Me acuerdo que la hija de [Leopoldo] Moreau salió corriendo haciendo un repudio en el Congreso. Bueno, agrego hoy que la hija de Moreau es otro cáncer de Argentina o por lo menos la metástasis de Cristina”.

Réplicas

La nota de prensa emitida desde el Congreso, en tanto, se replicó en las cuentas de Twitter de distintos actores de la coalición oficialista. “La metáfora del ‘cáncer’ y la ‘metástasis’ fue usada por ideólogos y ejecutores del terrorismo de Estado. Hoy sale de la boca de comunicadores, apuntando contra dos de las máximas autoridades institucionales del país. A 40 años de democracia, esto es inadmisible”, consideró el titular del bloque del FdT, Germán Martínez.

Otra de las representantes que se manifestó en ese sentido, pero desde el Ejecutivo, fue la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, quien pidió que se detenga la violencia política. La funcionaria había recibido expresiones de apoyo y solidaridad de sus pares este fin de semana, por un hecho similar. Fue después de que el periodista Horacio Verbitsky utilizara expresiones machistas contra ella y la tildara como “chica plástica” y “madame Albistur” en una de sus columnas publicadas durante marzo en El Cohete a la Luna, el medio que comanda.

Bajo esa postura también se expresó Carmela Moreau, hermana de Cecilia, que cargó contra Etchecopar. “Pareciera no tener fin la morbosidad de los dinosaurios misóginos: de nuevo atacando a las mujeres que luchan y refiriendo a enfermedades oncológicas que miles de personas y familias padecen”, se quejó la referente de Igualar Nacional, un partido que integra el FdT.

Cruce entre Cerruti y Oliván

Por su parte, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, compartió una captura de la nota que le hicieron a Etchecopar y fustigó tanto al conductor como a Oliván. “Es tan nefasto y antidemocrático quien pronuncia el discurso de odio y aniquilamiento como la periodista que permanece en silencio enfrente y luego lo reproduce en su portal. No nos acostumbremos a las palabras de muerte con que quieren ensombrecer nuestro presente”, comentó la vocera de la Casa Rosada.

Desde su Twitter, Oliván tomó el guante y marcó que la portavoz era una “catadora de entrevistas ajenas”. Le recordó además que debe comunicar “la cargada agenda de un presidente ansioso por estrenar su avión nuevo” y, con la misma ironía, acotó: “De paso, aprovecho y te cuento que todos los pedidos de acceso a la información pública que gestionamos son sistemáticamente cajoneados. El último fue para saber sobre los recitales organizados en la Quinta de Olivos”.

