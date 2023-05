Jésica Cirio habló del deseo de Jey Mammon de volver a conducir en TV: “Uno nunca se deja de sorprender”

escuchar

Mientras resuelve su situación tras las acusaciones de abuso en su contra, Jey Mammon intenta volver a los medios y su decisión sorprendió a varias figuras del ambiente, que comenzaron a opinar sobre este posible y polémico retorno del músico y conductor a la pantalla. Consultada por la situación, su compañera y actual conductora de La peña de morfi, Jésica Cirio, se refirió a ello en el ciclo Cinco de copas de Radio Zónica, en donde opinó acerca del escándalo protagonizado por su excolega, denunciado Lucas Benvenuto.

“Todo muy inesperado, muy triste” , expresó la conductora y modelo cuando le preguntaron por la repercusión del caso dentro del propio equipo del programa. En relación a si mantuvo comunicación con Mammon, tras los hechos denunciados, ella aclaró: “Hablé en ese momento, pero ahora en este tiempo no volvimos a hablar”.

Sobre cómo vivió en lo personal lo ocurrido, manifestó: “Me afectó, por supuesto, por todo lo que pasó, me afectó por el programa y por toda la gente de mi equipo con la que llevamos años en el programa, estaban todos bastante angustiados por no saber qué podía pasar. Por donde lo mires, es una situación muy complicada, muy triste, a todos nos angustió”.

En cuanto a la anunciada vuelta de Mammon a la TV, la conductora dijo no tener información al respecto. “No lo sé, eso ya va a ser decisión de la gente y de él”, expresó y sumó: “ Uno nunca se deja de sorprender . Estas situaciones son tristes, te angustian y te desconciertan, ¿no? Te sorprenden”.

Mammon: “Estoy con ganas de volver”

Jey Mammon se refirió a su futuro laboral en Telefe

Tras regresar de España, Mammon habló con los medios y anunció sus intenciones de retomar su actividad laboral: “Seguramente vamos a volver, no sé dónde, pero vamos a volver a la televisión. La televisión es el lugar donde yo he trabajado toda la vida, no tengo por qué no volver a la televisión”.

En conversación con Socios del espectáculo (eltrece), el músico también se refirió a su futuro laboral. “Estoy con ganas de volver a trabajar, de volver a la tele. En algún momento vamos a retomar”, dijo primero. Y luego se refirió a una supuesta reunión con las autoridades de Telefe para su retorno al canal. “Fue muy buena. Yo tengo contrato con el canal hasta fin de año, así que tengo muy buena charla (...) Seguramente volveré a la pantalla del canal. La tele es mi lugar de laburo, al igual que el teatro y la radio”, señaló.

Si bien el conductor aseguró que las tratativas marchan positivamente, remarcó que en este momento su energía “está puesta en contrarrestar una denuncia que es falsa”, indicó. “Y contrarrestar la mentira no solamente de una persona, sino de todas las personas que se hayan subido a esa mentira o que se hayan hecho propietarios de esa mentira [y hacerlo] en el espacio que corresponde, que es la justicia. Ir con todas las pruebas suficientes para poder contrarrestar eso”, concluyó.

Mammon fue denunciado por Lucas Benvenuto en 2020 ante la Justicia por presunto abuso sexual cuando el joven era menor de edad. “Él tenía 32 años, y yo 14″, fueron las palabras del denunciante en A la tarde (América) que abrieron la puerta del escándalo.

Si bien la polémica provocó que varias figuras públicas se alejaran del músico, otras evitaron realizar juicios de valor. Mientras personalidades del medio como Nazarena Vélez o Ángel de Brito fueron tajantes respecto de su postura y cuestionaron el accionar del conductor, otras rechazaron la cancelación como fue el caso de Cecilia Roth y Andrea Rincón. “Hay una cosa que me parece brutal y tremenda: la cancelación. Cuando un grupo de desconocidos entre sí mismos cancelan a otra por odio, por resentimiento, por bronca, por lo que fuere. Me parece terrible”, expresó Roth días atrás en conversación con Catalina Dlugi, en el ciclo radial Agarrate Catalina. Y agregó: “Quiero mucho a Jey, eso es verdad. Creo que hay que tener mucha cautela con todo. Siempre estoy del lado de la víctima, pero si yo fui amiga de Jey hasta un momento determinado, y sucede una situación en la que está involucrado de una manera que todavía no está clara... ¿Qué debería hacer? ¿Lo dejo de querer de un momento para el otro?”.

